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▲台灣電力公司大林發電廠與高雄區和台南區營業處共同舉辦親子烤肉活動，員工及眷屬同樂，共創情感交流幸福時光。(圖／記者黃守作攝，2026.11.07)

▲台灣電力公司大林發電廠與高雄區和台南區營業處共同舉辦親子烤肉活動，高雄區營業處處長林昶旭(右2)和員工及眷屬同樂，共創情感交流幸福時光。(圖／記者黃守作攝，2026.11.07)

▲台灣電力公司大林發電廠與高雄區和台南區營業處共同舉辦親子烤肉活動，員工及眷屬同樂，共創情感交流幸福時光。(圖／記者黃守作攝，2026.11.07)

▲台灣電力公司大林發電廠與高雄區和台南區營業處共同舉辦親子烤肉活動，員工及眷屬同樂，共創情感交流幸福時光。(圖／記者黃守作攝，2026.11.07)

台灣電力公司大林發電廠於7日，與高雄區營業處和台南區營業處，在高雄市楠梓區台糖園區，共同舉辦親子烤肉活動，吸引近千位員工及眷屬踴躍參加，體驗烤肉的樂趣，共創情感交流幸福時光。台灣電力公司大林發電廠與高雄區營業處和台南區營業處共同舉辦親子烤肉活動，是由台灣電力公司大林發電廠廠長李志光、高雄區營業處處長林昶旭及台南區營業處處長廖學智共同主持，台東區營業處趙淑芬、台電前副總經理孫禹華、前高雄區營業處處長李衍新、張以諾等人，以及近千位員工及眷屬與會。台灣電力公司大林發電廠廠長李志光表示，大林發電廠為推動健康生活型態，促進員工與家庭間的情感交流，乃舉辦此一親子烤肉活動，期透過親子烤肉活動，讓員工與家人走出辦公室、走進生活，促進家庭情感與世代互動。台灣電力公司高雄區營業處處長林昶旭說，此次與台南區營業處、大林發電廠共同舉辦親子烤肉活動，這不只是促進身心健康，也讓政策理念，以更親民的方式深入人心，未來高雄區營業處將持續推動更多融合休閒與學習的活動，持續打造友善職場的幸福環境。台電台南區營業處處長廖學智則表示，此次親子烤肉活動，吸引近千位員工及眷屬踴躍參加，期透過親子烤肉、遊戲與互動體驗，共創健康與幸福交織的情感交流的美好時光。