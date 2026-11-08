寶可夢亞洲錦標賽系列開幕賽「紀念球聯盟賽」今（8）日在南港展覽館2館進行最後一天賽事，該系列賽是亞洲地區寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）以及電玩遊戲錦標賽（VGC）的官方競技賽事，10點30分一入場，現場工作人員夾道歡迎晉級第二天賽事的訓練家們，也有訓練家把握時間進行最後調整，更有許多小小訓練家在家長的陪同下，角逐最佳排名。
晉級玩家有滿滿情緒價值 大小訓練家共襄盛舉
「紀念球聯盟賽」今（8）日來到最後一天賽事，將在今晚決定本次賽事的優勝者，參加本次賽事的玩家有機會得到豐富獎勵，像是專屬特典卡、實體獎盃、對戰桌墊等，孩童組、少年組及大師組Top 4選手，將獲得前往「寶可夢世界錦標賽」的參賽邀請。
《NOWNEWS》記者實際抵達現場，剛好遇到訓練家們報到準備入場，因為前一天賽事的晉級者今天都會再進行決賽，許多工作人員在訓練家進場時夾道歡迎，給予滿滿的情緒價值。也有許多玩家在一旁的自由區域休息，思考牌組戰略等。
上午先進行寶可夢集換式卡牌決賽，緊張的賽事在訓練家們坐上對戰桌開始，有訓練家露出沉思的表情，仔細思考下一步的策略，也有訓練家游刃有餘應變所有狀況，現場架設大型舞台，其他玩家也能在台下觀看場上比賽，感受寶可夢卡牌的刺激氛圍。
參賽者年齡分布廣 各種活動等玩家同樂
現場參加賽事的訓練家年齡範圍很廣，不僅有比較年長的玩家，還有還在讀國小的小朋友，《NOWNEWS》記者實際訪問一位9歲的小小女訓練家，她告訴記者，自己這次比賽使用的是「胡地牌組」，玩寶可夢卡牌已經2年多了，比賽贏了很開心，就算輸了也能增加經驗，爸爸表示，女兒是和補習班的朋友一起玩，家長們都很支持小孩玩卡牌遊戲，家長之間也會交流卡牌，組一套卡牌的花費不高。
「紀念球聯盟賽」也開放沒有參賽的玩家們前往體驗各種活動，現場不僅有寶可夢快閃店，還有寶可夢遊戲試玩、船長皮卡丘見面會，玩家們體驗活動還能集點兌換貼紙、卡包、壓克力吊飾等獎勵。
寶可夢亞洲錦標賽系列賽「紀念球聯盟賽」相關資訊
賽事日期：2026年11月7日至11月8日
地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）
線上直播頻道：無法親臨現場的玩家可透過官方YouTube頻道觀看現場戰況實況轉播，Day 1直播時間11:35開始；Day 2直播時間10:20開始。
官網：
https://trainers-asia.portal-pokemon.com/tw/2026-27/premier-ball-league/
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「紀念球聯盟賽」今（8）日來到最後一天賽事，將在今晚決定本次賽事的優勝者，參加本次賽事的玩家有機會得到豐富獎勵，像是專屬特典卡、實體獎盃、對戰桌墊等，孩童組、少年組及大師組Top 4選手，將獲得前往「寶可夢世界錦標賽」的參賽邀請。
《NOWNEWS》記者實際抵達現場，剛好遇到訓練家們報到準備入場，因為前一天賽事的晉級者今天都會再進行決賽，許多工作人員在訓練家進場時夾道歡迎，給予滿滿的情緒價值。也有許多玩家在一旁的自由區域休息，思考牌組戰略等。
現場參加賽事的訓練家年齡範圍很廣，不僅有比較年長的玩家，還有還在讀國小的小朋友，《NOWNEWS》記者實際訪問一位9歲的小小女訓練家，她告訴記者，自己這次比賽使用的是「胡地牌組」，玩寶可夢卡牌已經2年多了，比賽贏了很開心，就算輸了也能增加經驗，爸爸表示，女兒是和補習班的朋友一起玩，家長們都很支持小孩玩卡牌遊戲，家長之間也會交流卡牌，組一套卡牌的花費不高。
賽事日期：2026年11月7日至11月8日
地點：南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）
線上直播頻道：無法親臨現場的玩家可透過官方YouTube頻道觀看現場戰況實況轉播，Day 1直播時間11:35開始；Day 2直播時間10:20開始。
官網：
https://trainers-asia.portal-pokemon.com/tw/2026-27/premier-ball-league/