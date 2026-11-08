寶可夢官方今（8）日在南港展覽館2館舉辦「寶可夢亞洲錦標賽紀念球聯盟賽」，現場不僅有緊張刺激的寶可夢卡牌、電玩遊戲賽事，一般玩家還能參加各式周邊活動，包含寶可夢卡牌新手教學、30週年卡牌展、快閃店等，還有超萌船長皮卡丘見面會，現場參加集點活動，還能兌換貼紙、壓克力吊飾、寶可夢卡牌卡包等豐富獎勵。
快閃店限量卡套超熱賣 像素、30週年皮卡丘全都有
2026-27寶可夢亞洲錦標賽系列開幕戰「紀念球聯盟賽」，今（8）日進行決賽，除了參加比賽的訓練家之外，一般玩家也能到場參加周邊各項活動。其中最熱門的區域莫過於寶可夢快閃店，大批玩家、民眾排隊等待進入快閃店，本次快閃店除了有像素皮卡丘、30週年限定皮卡丘玩偶，最受矚目的商品還是會場限定商品「2026-27 紀念球聯盟賽 原創造型卡套」，每個售價250元。
船長皮卡丘見面會超萌 卡牌美術展別錯過
《寶可夢地平線》系列的「船長皮卡丘」也現身「紀念球聯盟賽」，玩家們可以到南港展覽館4樓參加見面會，活動場次共有11:00、12:30、14:00、15:30、17:00，每場30分鐘，玩家可跟船長皮卡丘合照；周邊還有拍照打卡區，民眾可跟喜愛的寶可夢們合影留念。
4樓舉辦「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，內部展出各種30週年紀念卡包的卡牌，不僅有相當可愛的皮卡丘們，還展出各種精美的卡牌插畫，讓收藏家們可近距離欣賞、拍照。
參加周邊活動 集點換好禮
現場周邊活動除了寶可夢卡牌，還有《寶可夢 GOITA》、《PLAKORO》、寶可夢卡牌手遊《Pokémon TCG Pocket》、寶可夢對戰遊戲《Pokémon Champions》與寶可夢機台《Pokémon MEZASTAR》、Nintendo Switch 2等體驗區。
玩家們體驗遊戲可收集點數，收集1到12點可分別兌換貼紙、壓克力吊飾、寶可夢集換式卡牌卡包等獎勵，數量有限、贈完為止。吸引許多玩家前往嘗試不同的寶可夢遊戲，在開心玩樂之餘，還能把限定的獎勵帶回家。
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2026-27寶可夢亞洲錦標賽系列開幕戰「紀念球聯盟賽」，今（8）日進行決賽，除了參加比賽的訓練家之外，一般玩家也能到場參加周邊各項活動。其中最熱門的區域莫過於寶可夢快閃店，大批玩家、民眾排隊等待進入快閃店，本次快閃店除了有像素皮卡丘、30週年限定皮卡丘玩偶，最受矚目的商品還是會場限定商品「2026-27 紀念球聯盟賽 原創造型卡套」，每個售價250元。
《寶可夢地平線》系列的「船長皮卡丘」也現身「紀念球聯盟賽」，玩家們可以到南港展覽館4樓參加見面會，活動場次共有11:00、12:30、14:00、15:30、17:00，每場30分鐘，玩家可跟船長皮卡丘合照；周邊還有拍照打卡區，民眾可跟喜愛的寶可夢們合影留念。
4樓舉辦「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，內部展出各種30週年紀念卡包的卡牌，不僅有相當可愛的皮卡丘們，還展出各種精美的卡牌插畫，讓收藏家們可近距離欣賞、拍照。
現場周邊活動除了寶可夢卡牌，還有《寶可夢 GOITA》、《PLAKORO》、寶可夢卡牌手遊《Pokémon TCG Pocket》、寶可夢對戰遊戲《Pokémon Champions》與寶可夢機台《Pokémon MEZASTAR》、Nintendo Switch 2等體驗區。