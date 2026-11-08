為慶祝寶可夢系列30週年，美國知名帽飾潮流品牌NEW ERA宣布推出「Pokémon 30th」聯名紀念商品。本系列集結皮卡丘、伊布、初代御三家及超夢、夢幻等經典角色，並結合30週年專屬紀念LOGO與刺繡工藝，推出包含經典帽款、日常服飾配件與兒童系列在內共25款商品。全系列預計於2026年11月20日於日本開賣，台灣目前還未公布是否也會販售。
NEW ERA打造寶可夢30週年紀念系列 收錄皮卡丘、御三家
美式潮流帽飾品牌NEW ERA過去曾多次與寶可夢合作推出聯名系列，深受潮流愛好者與訓練家喜愛，為了慶祝寶可夢迎來30週年里程碑，雙方再次聯手，推出「Pokémon 30th」紀念系列商品，將經典寶可夢圖案與30週年專屬標誌融入日常穿搭設計中，設計風格涵蓋低調質感的單色刺繡，到鮮豔明亮的角色彩色圖案，滿足不同訓練家的穿搭需求。
登上商品的寶可夢包括初代御三家妙蛙種子、小火龍、傑尼龜和牠們的進化型，還有熱門的寶可夢皮卡丘、皮丘、伊布、百變怪、超夢、夢幻等，將可愛的寶可夢融入NEW ERA經典帽型：59FIFTY 經典平帽簷帽款、9FORTY A-Frame Trucker 卡車帽款、9TWENTY 復古彎帽簷帽款。
同步推出聯名T恤 11/20日本開賣
除了帽子之外，NEW ERA也同步推出豐富的周邊服飾與實用配件，延伸至生活穿搭的各個面向，服飾與配件部分包括印有皮卡丘與30週年標誌的短袖T恤、便利實用的短袖T恤3件組、托特包，以及方便隨身攜帶小物的頸掛收納包。小朋友也有推出專屬的兒童系列，包括Youth 9FIFTY、Youth 9TWENTY兒童專用帽款，以及兒童短袖T恤，讓爸媽跟孩子一起搭配親子造型，共同感受30週年的慶祝氛圍。
NEW ERA和寶可夢30週年聯名系列11月20日將於日本搶先開賣，民眾可在日本NEW ERA官方門市、官方線上商店及日本指定經銷商購買，官方特別提醒，部分實體門市可能不會上架全部的25款商品，實際供貨狀況與商品庫存以各門市現場公告為準，目前尚未確認台灣是否會引進此聯名系列，有興趣的民眾只能先在日本購入。
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美式潮流帽飾品牌NEW ERA過去曾多次與寶可夢合作推出聯名系列，深受潮流愛好者與訓練家喜愛，為了慶祝寶可夢迎來30週年里程碑，雙方再次聯手，推出「Pokémon 30th」紀念系列商品，將經典寶可夢圖案與30週年專屬標誌融入日常穿搭設計中，設計風格涵蓋低調質感的單色刺繡，到鮮豔明亮的角色彩色圖案，滿足不同訓練家的穿搭需求。
登上商品的寶可夢包括初代御三家妙蛙種子、小火龍、傑尼龜和牠們的進化型，還有熱門的寶可夢皮卡丘、皮丘、伊布、百變怪、超夢、夢幻等，將可愛的寶可夢融入NEW ERA經典帽型：59FIFTY 經典平帽簷帽款、9FORTY A-Frame Trucker 卡車帽款、9TWENTY 復古彎帽簷帽款。
除了帽子之外，NEW ERA也同步推出豐富的周邊服飾與實用配件，延伸至生活穿搭的各個面向，服飾與配件部分包括印有皮卡丘與30週年標誌的短袖T恤、便利實用的短袖T恤3件組、托特包，以及方便隨身攜帶小物的頸掛收納包。小朋友也有推出專屬的兒童系列，包括Youth 9FIFTY、Youth 9TWENTY兒童專用帽款，以及兒童短袖T恤，讓爸媽跟孩子一起搭配親子造型，共同感受30週年的慶祝氛圍。
NEW ERA和寶可夢30週年聯名系列11月20日將於日本搶先開賣，民眾可在日本NEW ERA官方門市、官方線上商店及日本指定經銷商購買，官方特別提醒，部分實體門市可能不會上架全部的25款商品，實際供貨狀況與商品庫存以各門市現場公告為準，目前尚未確認台灣是否會引進此聯名系列，有興趣的民眾只能先在日本購入。