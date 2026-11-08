我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾峻岳2023年曾獲多支美職球團開價，當時因受限於國際簽約金規範選擇續留中職。（圖／記者葉政勳攝）

富邦悍將守護神曾峻岳正式透過入札制度挑戰大聯盟，這已是他生涯第2次爭取旅外。2023年曾有至少3支美職球隊願意出價，最後卻未能成行，關鍵並非缺乏市場，而是當時未滿25歲、職業年資未達6季，只能簽下受國際簽約金限制的小聯盟合約；如今兩項門檻均已跨過，終於具備爭取大聯盟合約的資格。曾峻岳早在2023年球季結束後便曾尋求旅外機會，當時不僅獲得日本職棒球團關注，根據媒體報導，至少有3支大聯盟球隊願意提出報價，美職方面的興趣甚至比日職更積極。不過，曾峻岳當時年僅22歲，且自2021年進入中職後僅累積3個職業球季，未能符合大聯盟對海外職業球員設定的年滿25歲，以及在大聯盟認可的海外職業聯盟累積至少6個球季的兩項重要門檻。未跨過門檻的海外球員，將受到國際業餘球員簽約制度及各隊國際簽約金額度限制，只能簽訂小聯盟合約。這不僅壓縮球員能取得的簽約金與待遇，原球團可獲得的入札補償也相對有限，最終曾峻岳與富邦評估後，決定暫緩旅外計畫。經過3年等待，曾峻岳的身分已經不同。他在11月7日滿25歲，本季也是效力中職的第6個球季，年齡與職業年資均跨過限制門檻，原則上不再受到國際業餘簽約金額度約束，美職球團如今可以向他提出大聯盟合約。曾峻岳本季代表富邦出賽48場，完成25次救援成功，投出65次三振，防禦率1.57、每局被上壘率0.95；中職6年累積91次救援成功及342次三振。相較2023年，他不僅增加實戰經驗，也繳出更成熟的終結者履歷。不過，取得簽署大聯盟合約的「入場券」，並不等於美職球團必定會奉上大聯盟合約。由於曾峻岳過去尚未在美國職棒或更高層級的日職體系累積實戰數據，部分大聯盟球團在評估時可能採取相對審慎的態度，傾向開出附帶大聯盟春訓邀請（Non-Roster Invitee）的高額小聯盟合約，希望讓他在2A或3A先熟悉美國用球與好球帶後，再行評估升降。