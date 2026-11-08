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▲阿部寬（左）與《幸福便利貼》導演（右）一起來台灣，昨晚還出席金馬獎開幕酒會。（圖／翻攝自金馬影展Threads＠goldenhorsefilmfestival）

62歲日本男神阿部寬靠著《東大特訓班》、《羅馬浴場》等作品紅遍亞洲，近日有網友到大稻埕逛迪化街時，突然發現阿部寬的身影出現在人群中！只見阿部寬身穿黑衣、沒特別打扮，悠閒逛著老街，還去拜了霞海城隍廟。他帥氣臉龐突然出現在台灣街頭，讓不少民眾嚇到，甚至有點不敢相信，直呼他本人真的有夠帥的。昨（7）日有許多網友在Threads發文，分享在大稻埕一帶巧遇阿部寬的照片，只見阿部寬不僅在逛迪化街，還去拜了霞海城隍廟，拿香姿態非常虔誠。而他本人身穿黑衣黑褲，還搭配黑鞋，一身黑的打扮已經盡可能低調了，但189公分的身高站在人群中，還是顯得格外耀眼，因此許多粉絲一眼就認出他來。大家看了阿部寬出沒台灣街頭的照片也紛紛留言：「太羨慕了吧！拜神遇到真男神」、「阿部寬也來拜月老」、「這是電影級別的畫面」、「又一個不老神顏，阿部寬真的還是超帥」、「羅馬人來台灣考察溫泉」、「臺灣現在是什麼很容易捕獲到野生明星的國家嗎？」、「走在路上閒晃都像拍片」。其實阿部寬這次來台，是為了出席今日的金馬影展活動，他主演的電影《幸福便利貼》（A List for Tomorrow）將在金馬影展舉行世界首映。昨晚阿部寬在逛完大稻埕後，已經先出席了金馬開幕酒會，他與《幸福便利貼》導演外山文治舉著樂高版的金馬獎盃拍照，相當可愛。而阿部寬這次在電影中，飾演於精神病院住了40年才終於回歸社會的男子，他在社福員的鼓勵下寫下心願便利貼，兩人一起踏上尋找幸福、笑淚交織的重生之旅。該片在日本已定檔於明年2月5日上映，台灣院線則還沒確定。