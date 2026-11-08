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富邦悍將守護神曾峻岳透過入札制度挑戰大聯盟，名義上的交涉期從美東時間11月8日持續至12月22日，共有45天。然而，大聯盟現行勞資協議將於12月1日到期，一旦資方啟動封館，涉及大聯盟合約的交易與談判將全面凍結，使曾峻岳真正能夠談約的時間可能只剩約23天。根據美聯社等美媒報導，大聯盟資方與大聯盟球員工會（MLBPA）之間的現行勞資協議，將於美東時間12月1日晚間11時59分正式宣告屆滿。由於勞資雙方在薪資上限、豪華稅門檻以及收益分配等重大議題上歧見極深，談判陷入僵局，外界普遍預期球團老闆將自12月2日起主動關閉大門、啟動全面封館。在封館生效期間，大聯盟30支球團被嚴格禁止簽署任何大聯盟自由球員合約、禁止進行大聯盟球員交易，甚至不得與任何40人名單內的球員有任何形式的接觸。這意味著，曾峻岳若想爭取一張直接進入40人名單的大聯盟保障合約，在美東時間12月1日午夜前完成簽約，是唯一完全不受法律與政策干擾的途徑；從11月8日開放交涉起算，留給他與經紀團隊的實質斡旋時間，實際上只剩下短暫的23天。歷史上入札球員遭遇封館並非沒有前例。2021年底，日本強打鈴木誠也透過入札制度挑戰大聯盟時，同樣在交涉期間迎頭碰上大聯盟全面封館；當時大聯盟與日本職棒（NPB）緊急達成共識，修改入札規範，讓鈴木誠也的45天交涉倒數在封館期間「即刻凍結暫停」，直到2022年3月勞資達成新協議解封後才重新接續計算，最終順利以5年8500萬美元天價合約花落芝加哥小熊。然而，曾峻岳這次恐怕很難指望歷史重演。美媒近期披露，大聯盟官方已告知業界相關人士，本次面對潛在封館，「將不會主動比照2021年修改日、韓職棒的入札協議」，入札選手若想拿下大聯盟合約，必須自行在12月1日死線前搞定。即便未來能爭取到延後倒數，長達數個月的封館停擺勢必重創各隊的補強節奏與春訓備戰計畫，對志在旅美的選手而言依然是巨大耗損。若球團只願提供不占40人名單的小聯盟合約，理論上受到封館的限制可能相對較少，因為封館主要針對大聯盟球員及相關交易。但曾峻岳這次已跨過25歲與6年職業年資門檻，目標自然不只是取得一張小聯盟門票。因此，談判關鍵不只是「有沒有球隊要」，還包括能否取得大聯盟合約、40人名單保障、大聯盟春訓邀請，以及未能升上大聯盟時的逃脫條款。曾峻岳名義上擁有45天，真正左右旅美結果的黃金時間，恐怕就是封館前的這23天。