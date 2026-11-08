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根據金州勇士隨隊記者福田（Kenzo Fukuda）最新直擊報導，昨日正式宣布因健康因素「暫時離開籃球」的明星長人「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），在勇士主場更衣室內的置物櫃已經完全被清空，原本懸掛在置物櫃上方的姓名牌也已正式遭球團撤下。與此同時，灣區資深記者川上（Tim Kawakami）透露勇士管理層已著手規劃後續操作，內部已悄悄鎖定丹佛金塊隊陣中一名未公開身份的球員，後續制服組操盤受到矚目。現年31歲的波爾辛吉斯於11月6日透過社群媒體無預警發表聲明，坦承目前的身體狀況未能達到預期的高強度競技水平，經過深思熟慮後，決定以自身長遠健康為優先考量，選擇無限期暫時離開籃球賽場。記者福田隨後在勇士主場大通中心更衣室回報現場狀況：「波爾辛吉斯在勇士更衣室的儲物櫃已經完全清空，他原本儲物櫃上方的專屬姓名牌已經被拿掉，先前放在裡面的個人物品與裝備也已全數被移走。」這項舉動被外界視為波爾辛吉斯已徹底告別勇士輪替陣容的明確信號，也促使勇士制服組加速啟動鋒線戰力的補強佈局。在波爾辛吉斯騰出名單空間的同時，勇士引援雷達已全面指向丹佛高原。灣區重量級資深記者川上日前在社群平台爆料指出，勇士內部已經鎖定了一名金塊隊球員作為潛在補強目標，他耐人尋味地表示：「金塊隊那邊確實有這麼一個目標人選……我知道什麼嗎？我什麼都不知道，但金塊那邊確實有這麼一個勇士關注的對象。」與此同時，《Stein Line》名記費雪（Jake Fischer）更在播客節目《Deals and Dunks》中進一步揭露，勇士球團的野心甚至可能延伸至金塊當家巨星約基奇身上。費雪分析，勇士預估球隊在明年夏天將具備足夠的薪資彈性，正在密切觀察全聯盟頂級球星的潛在異動：「勇士正是那些在場邊摩拳擦掌、暗自盤算『約基奇明年夏天真的完全不可能進入市場嗎？』的球隊之一。」儘管約基奇在今年9月媒體日上已重申對丹佛的忠誠，表達希望在金塊終老並預計於明年夏天簽署一份5年約3.5億美元的超級頂薪合約，目前並無任何求去跡象；但隨著約基奇在2027-28賽季握有價值約6280萬美元的球員選項，且勇士管理層始終對「柯瑞搭檔約基奇」的歷史級進攻組合抱持極高想像。