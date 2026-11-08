蘋果的「蘋」原來不只有一種讀音，近日有網友在Threads分享冷知識，指出「蘋果」的「蘋」除了大家熟悉的ㄆㄧㄥˊ，竟然還有「ㄆㄧㄣˊ」的念法，讓不少網友驚呼長知識。實際檢視教育部《重編國語辭典修訂本》可以發現，「蘋」確實是多音字，但兩種讀音並不能隨意混用，ㄆㄧㄥˊ用在蘋果，讀作ㄆㄧㄣˊ時，指的是一種水生植物「白蘋」。
有網友在Threads發文詢問冷知識，吸引許多人留言，其中一名網友指出，「蘋果」的「蘋」，ㄣ或ㄥ都對，讓不少人相當驚訝，畢竟從小學注音開始，幾乎都是念ㄆㄧㄥˊ，很少聽過另一種讀法。貼文曝光後，有網友驚呼「這個好神奇」、「謝謝你，長知識了」，也有人分享，自己過去曾在課堂上提到兩種讀音的差異，卻遭到老師責罵。不過，也有人提醒，「蘋」雖然有兩種讀音，但詞義不同，不能因此認為「蘋果」兩種念法都正確。
教育部證實「蘋」有2種念法！白蘋、蘋風都是ㄆㄧㄣˊ
根據教育部《重編國語辭典修訂本》，「蘋」共有ㄆㄧㄣˊ、ㄆㄧㄥˊ兩種讀音，差別在於使用的詞語與意思。
◾ㄆㄧㄣˊ（pín）：水生植物
讀作ㄆㄧㄣˊ時，指的是一種多年生水生植物，也稱為「白蘋」、「田字草」，常見於池塘、水田等潮濕環境，葉片由4片小葉組成，外觀像「田」字。
除了「白蘋」，教育部辭典也收錄「蘋風」、「蘋葉」等詞語。其中「蘋風」是秋風的別稱，古人認為蘋草容易隨風搖動，因此用來形容秋風；「蘋葉」則是指蘋這種水生植物的葉子，兩者的「蘋」都讀作ㄆㄧㄣˊ。
◾ㄆㄧㄥˊ（píng）：用於「蘋果」
平常吃的「蘋果」，正確注音為ㄆㄧㄥˊㄍㄨㄛˇ，教育部辭典也明確將ㄆㄧㄥˊ的讀音對應至「蘋果」一詞。因此，雖然「蘋」確實有兩種讀音，卻不代表「蘋果」可以讀成ㄆㄧㄣˊㄍㄨㄛˇ。
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根據教育部《重編國語辭典修訂本》，「蘋」共有ㄆㄧㄣˊ、ㄆㄧㄥˊ兩種讀音，差別在於使用的詞語與意思。
◾ㄆㄧㄣˊ（pín）：水生植物
讀作ㄆㄧㄣˊ時，指的是一種多年生水生植物，也稱為「白蘋」、「田字草」，常見於池塘、水田等潮濕環境，葉片由4片小葉組成，外觀像「田」字。
除了「白蘋」，教育部辭典也收錄「蘋風」、「蘋葉」等詞語。其中「蘋風」是秋風的別稱，古人認為蘋草容易隨風搖動，因此用來形容秋風；「蘋葉」則是指蘋這種水生植物的葉子，兩者的「蘋」都讀作ㄆㄧㄣˊ。
◾ㄆㄧㄥˊ（píng）：用於「蘋果」
平常吃的「蘋果」，正確注音為ㄆㄧㄥˊㄍㄨㄛˇ，教育部辭典也明確將ㄆㄧㄥˊ的讀音對應至「蘋果」一詞。因此，雖然「蘋」確實有兩種讀音，卻不代表「蘋果」可以讀成ㄆㄧㄣˊㄍㄨㄛˇ。