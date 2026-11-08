近期台股崩盤，許多人更關心開源節流，好消息發錢加碼翻倍了！明年中央政府2027年普發一萬，又有地方政府自辦補助響應，台東縣海端鄉公所表示，通過地方振興禮金預算，鄉民每人普發現金10000元，預計最快農曆春節前發放完成，相當於放大領到普發2萬元。《NOWNEWS今日新聞》整理領取對象、申請資格、發放方式一次掌握。
全民都關心2027普發現金一萬什麼時候領？包括行政院、立法院、財政部都動起來，力拚明年1月5日前三讀通過總預算案，使「AI紅利全民共享普發現金1萬元」最快可在農曆春節前發放。
台東縣海端鄉公所則超前部署，已正式審議通過116年度總預算，決議編列約4500萬元經費，向鄉民每人「發放1萬元振興禮金」，預估約4305人受惠。中央與地方相加共可領到普發2萬元金額，令人羨慕。
而海端鄉長胡金至表示，由於受到2025年颱風來襲的衝擊，利稻、霧鹿等山區聯外道路中斷並波及農產，2026年5月鄉公所便已研擬普發振興金方案。關於預算問題，目前鄉庫財務狀況充裕，且中央補助款將由往年約2.3億元增至明年度的3.2億元。
胡金至強調，普發現金不會影響道路、公共設施等其他基礎工程。在代表會的監督與支持下，藉此協助地方經濟復甦，提供鄉民安居樂業的生活環境。海端鄉普發1萬元振興禮金之申請方式、實際發放時間及領取地點，預計初估明年2027年農曆春節前完成發放，詳細辦法尚待鄉公所規劃擬定與正式公告。
台東縣海端鄉「每人10000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放
領取資格：
設籍台東縣海端鄉之鄉民。
發放金額：
「每人10000元」振興禮金。
發放時間：
預計將於2027年農曆春節前完成發放。
台東縣海端鄉提醒，目前普發現金作業要點正在研擬中，確切發放時程、設籍標準日及領取方式等相關細節，將待訂定完成後公告。感謝代表會的監督與支持；感謝鄉民的指教與支持。
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台東縣海端鄉公所則超前部署，已正式審議通過116年度總預算，決議編列約4500萬元經費，向鄉民每人「發放1萬元振興禮金」，預估約4305人受惠。中央與地方相加共可領到普發2萬元金額，令人羨慕。
而海端鄉長胡金至表示，由於受到2025年颱風來襲的衝擊，利稻、霧鹿等山區聯外道路中斷並波及農產，2026年5月鄉公所便已研擬普發振興金方案。關於預算問題，目前鄉庫財務狀況充裕，且中央補助款將由往年約2.3億元增至明年度的3.2億元。
台東縣海端鄉「每人10000元」振興禮金：預計2027農曆春節前發放
領取資格：
設籍台東縣海端鄉之鄉民。
發放金額：
「每人10000元」振興禮金。
發放時間：
預計將於2027年農曆春節前完成發放。
台東縣海端鄉提醒，目前普發現金作業要點正在研擬中，確切發放時程、設籍標準日及領取方式等相關細節，將待訂定完成後公告。感謝代表會的監督與支持；感謝鄉民的指教與支持。