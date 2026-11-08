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早上衝松山機場竟沒開！一群人傻愣擠在門口：原因長知識了

▲近日有民眾至松山機場搭乘早班班機，卻發現機場沒開，且目擊一群遊客同樣傻眼站在門口等待開門。（圖／記者林調遜攝）

「全台灣機場只有桃機是24小時，其他都會關門，也不能在機場過夜喔」、「大部分機場都有夜間宵禁，有些24小時營業的機場在夜間也會實施管制」

▲松山機場官網明確規定：「為避免影響周遭居民生活，進行噪音管制，除緊急情況外，每日23:00至翌日06:00 為限制飛航及試車時段。」（圖／松山機場官網）

機場宵禁是什麼？全台僅桃園機場沒規定

▲全台只有「桃園機場」沒有宵禁規定，也是台灣唯一提供24小時全天候起降的機場。（圖／記者徐銘穗攝）

遊客如果需搭乘早上班機出國，都會規劃提早抵達機場準備，避免錯過班機時間。，讓一票人長知識了！一名女網友日前在Threads發文，表示11月5日要搭一早7時15分的飛機出國，但一抵達現場後，意外發現松山機場不是24小時全年無休，國際線營業時間只從清晨5時到晚上23時，讓提早抵達的她只能站在門口等待，但話鋒一轉笑說「還好不只我，一堆人站在門外，不可思議的臉」。貼文曝光後，瞬間引來遇過相同經歷的網友留言，「我也被關過一次，那時候也好震驚，傳訊息跟朋友說，原來松山不是24小時」、「第一次知道+1，長知識了」、「真的謝謝在出國前，讓我看到這篇欸！不然我4點就會出現在松機了」。甚至釣出內行人出面提醒，、「一直都是這樣，為了機場旁航道下居民的夜間安寧，叫做宵禁」。事實上，部分機場因鄰近市區或住宅區，夜間氣溫較低、聲音傳播清晰，起降引擎轟鳴聲會嚴重干擾周邊居民，加上部分機場在夜間人力、導航或跑道維護設備有限，需利用深夜時段進行跑道檢修與保養，因而規定宵禁時間。機場會在深夜至清晨時段內，除了緊急狀況外，禁止或嚴格限制民用航空器起降的管制措施。。但由於桃園機場囊括了大部分出國班機，因此不少台灣人才誤以為全台機場都是24小時營業。