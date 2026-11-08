遊客如果需搭乘早上班機出國，都會規劃提早抵達機場準備，避免錯過班機時間。但近日有民眾表示，為了搭乘一大早7時15分的班機，提早在清晨5時前抵達台北松山機場，卻發現松山機場不是24小時開放，只在早上5時至深夜23時營業，當下還有一群遊客同樣傻眼站在門口，讓她搞笑直呼「還好不只我！」不過也釣出內行人出面解釋，強調多數機場都會有宵禁時間，避免引擎聲音擾民，且全台目前只有桃園機場沒有宵禁時間，讓一票人長知識了！
早上衝松山機場竟沒開！一群人傻愣擠在門口：原因長知識了
一名女網友日前在Threads發文，表示11月5日要搭一早7時15分的飛機出國，但一抵達現場後，意外發現松山機場不是24小時全年無休，國際線營業時間只從清晨5時到晚上23時，讓提早抵達的她只能站在門口等待，但話鋒一轉笑說「還好不只我，一堆人站在門外，不可思議的臉」。
貼文曝光後，瞬間引來遇過相同經歷的網友留言，「我也被關過一次，那時候也好震驚，傳訊息跟朋友說，原來松山不是24小時」、「第一次知道+1，長知識了」、「真的謝謝在出國前，讓我看到這篇欸！不然我4點就會出現在松機了」。
甚至釣出內行人出面提醒，「全台灣機場只有桃機是24小時，其他都會關門，也不能在機場過夜喔」、「大部分機場都有夜間宵禁，有些24小時營業的機場在夜間也會實施管制」、「一直都是這樣，為了機場旁航道下居民的夜間安寧，叫做宵禁」。
機場宵禁是什麼？全台僅桃園機場沒規定
事實上，部分機場因鄰近市區或住宅區，夜間氣溫較低、聲音傳播清晰，起降引擎轟鳴聲會嚴重干擾周邊居民，加上部分機場在夜間人力、導航或跑道維護設備有限，需利用深夜時段進行跑道檢修與保養，因而規定宵禁時間。機場會在深夜至清晨時段內，除了緊急狀況外，禁止或嚴格限制民用航空器起降的管制措施。
台北松山機場官網則有提到，其宵禁時間為每日23時至隔日6時，航廈的開放時間則為每日5時至23時。除了松山機場以外，目前台中清泉崗機場、高雄小港機場也有宵禁時間，全台只有「桃園機場」沒有宵禁規定，也是台灣唯一提供24小時全天候起降的機場。但由於桃園機場囊括了大部分出國班機，因此不少台灣人才誤以為全台機場都是24小時營業。
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一名女網友日前在Threads發文，表示11月5日要搭一早7時15分的飛機出國，但一抵達現場後，意外發現松山機場不是24小時全年無休，國際線營業時間只從清晨5時到晚上23時，讓提早抵達的她只能站在門口等待，但話鋒一轉笑說「還好不只我，一堆人站在門外，不可思議的臉」。
甚至釣出內行人出面提醒，「全台灣機場只有桃機是24小時，其他都會關門，也不能在機場過夜喔」、「大部分機場都有夜間宵禁，有些24小時營業的機場在夜間也會實施管制」、「一直都是這樣，為了機場旁航道下居民的夜間安寧，叫做宵禁」。
事實上，部分機場因鄰近市區或住宅區，夜間氣溫較低、聲音傳播清晰，起降引擎轟鳴聲會嚴重干擾周邊居民，加上部分機場在夜間人力、導航或跑道維護設備有限，需利用深夜時段進行跑道檢修與保養，因而規定宵禁時間。機場會在深夜至清晨時段內，除了緊急狀況外，禁止或嚴格限制民用航空器起降的管制措施。
台北松山機場官網則有提到，其宵禁時間為每日23時至隔日6時，航廈的開放時間則為每日5時至23時。除了松山機場以外，目前台中清泉崗機場、高雄小港機場也有宵禁時間，全台只有「桃園機場」沒有宵禁規定，也是台灣唯一提供24小時全天候起降的機場。但由於桃園機場囊括了大部分出國班機，因此不少台灣人才誤以為全台機場都是24小時營業。