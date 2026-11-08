我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

表示，本週雙子座與射手座運勢大旺、財情雙收，雙子座工作邀約不斷且桃花朵朵開，射手座則一掃陰霾，迎來可觀財運與脫單良機；摩羯座與水瓶座也有破鏡重圓與大筆進帳好運。不過，Princess也提醒，金牛座與雙魚座在感情與職場上容易碰壁或無疾而終；處女座業績掛零面臨考驗；天蠍座更需嚴防口角與地下情危機。本週運勢重點：愛情這週愛情方面愛情欠缺了點緣分，需要你的溫柔衝動。◾工作、事業運：避免起衝突，口角，還有注意最近工作上的表現有點差。◾愛情、桃花運：暫時無望，對方太矜持。本週運勢重點：愛情這週愛情、工作方面你都會遇到不適合的機會，彼此不合拍。◾工作、事業運：談生意的話，很沒機會，你不是對方考慮的重點。◾愛情、桃花運：雙方都沒意思，只剩尬聊。本週運勢重點：愛情這週愛情方面真的是桃花朵朵開，舊的、不適合的就讓對方離開。◾工作、事業運：機會邀約變多，還有指名要找你的。◾愛情、桃花運：新的對象一下出現很多，還有追求者。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方很積極，可是你只是多了個不喜歡的對象。◾工作、事業運：說錯話，表達不當錯失機會，是會破財的。◾愛情、桃花運：遇到不適合的桃花。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情方面有桃花出現，對方還會主動追求，不可多得。◾工作、事業運：有好機會，要稍微努力一下。◾愛情、桃花運：出現桃花、追求者，是比較溫吞、斯文的類型。本週運勢重點：工作、愛情這週愛情方面很冷，工作方面沒有業績，等於沒有進帳，難度過。◾工作、事業運：談生意容易沒有下文。◾愛情、桃花運：愛情卡在冰河期，對方不理你。本週運勢重點：愛情這週愛情方面桃花極不穩定，只是過客。◾工作、事業運：談成生意不容易，沒得談。◾愛情、桃花運：剛開始就夭折的機會很大。本週運勢重點：日常這週運勢容易中槍，尤其是口角爭執。◾工作、事業運：抨擊輿論會讓你想離職。◾愛情、桃花運：小心對方有第三者地下發展。本週運勢重點：愛情、工作這週愛情工作方面一掃陰霾，既有桃花又有錢。◾工作、事業運：有機會如雪片，金錢運可觀。◾愛情、桃花運：桃花朵朵開，裡頭有好桃花是可以脫單的。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面都有好運氣，比如金錢、復合。◾工作、事業運：有額外得到金錢的機會。◾愛情、桃花運：感情破裂的話會和好的。本週運勢重點：愛情這週愛情工作方面稍微認真一點看待，是會有好結果的。◾工作、事業運：努力下就賺到大錢。◾愛情、桃花運：加把勁努力一下，關係是可以回來的。本週運勢重點：愛情這週愛情方面最近沒有桃花運，沒有人喜歡。◾工作、事業運：計畫可能胎死腹中。◾愛情、桃花運：對方不喜歡你，愛情沒動靜。