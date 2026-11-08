現代塔羅家Princess表示，本週雙子座與射手座運勢大旺、財情雙收，雙子座工作邀約不斷且桃花朵朵開，射手座則一掃陰霾，迎來可觀財運與脫單良機；摩羯座與水瓶座也有破鏡重圓與大筆進帳好運。不過，Princess也提醒，金牛座與雙魚座在感情與職場上容易碰壁或無疾而終；處女座業績掛零面臨考驗；天蠍座更需嚴防口角與地下情危機。
現代塔羅家Princess分享12星座本週運勢（11月8日至11月14日）
♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面愛情欠缺了點緣分，需要你的溫柔衝動。
◾工作、事業運：避免起衝突，口角，還有注意最近工作上的表現有點差。
◾愛情、桃花運：暫時無望，對方太矜持。
♉ 金牛座
本週運勢重點：愛情
這週愛情、工作方面你都會遇到不適合的機會，彼此不合拍。
◾工作、事業運：談生意的話，很沒機會，你不是對方考慮的重點。
◾愛情、桃花運：雙方都沒意思，只剩尬聊。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面真的是桃花朵朵開，舊的、不適合的就讓對方離開。
◾工作、事業運：機會邀約變多，還有指名要找你的。
◾愛情、桃花運：新的對象一下出現很多，還有追求者。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方很積極，可是你只是多了個不喜歡的對象。
◾工作、事業運：說錯話，表達不當錯失機會，是會破財的。
◾愛情、桃花運：遇到不適合的桃花。
♌ 獅子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情方面有桃花出現，對方還會主動追求，不可多得。
◾工作、事業運：有好機會，要稍微努力一下。
◾愛情、桃花運：出現桃花、追求者，是比較溫吞、斯文的類型。
♍ 處女座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情方面很冷，工作方面沒有業績，等於沒有進帳，難度過。
◾工作、事業運：談生意容易沒有下文。
◾愛情、桃花運：愛情卡在冰河期，對方不理你。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面桃花極不穩定，只是過客。
◾工作、事業運：談成生意不容易，沒得談。
◾愛情、桃花運：剛開始就夭折的機會很大。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：日常
這週運勢容易中槍，尤其是口角爭執。
◾工作、事業運：抨擊輿論會讓你想離職。
◾愛情、桃花運：小心對方有第三者地下發展。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面一掃陰霾，既有桃花又有錢。
◾工作、事業運：有機會如雪片，金錢運可觀。
◾愛情、桃花運：桃花朵朵開，裡頭有好桃花是可以脫單的。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有好運氣，比如金錢、復合。
◾工作、事業運：有額外得到金錢的機會。
◾愛情、桃花運：感情破裂的話會和好的。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面稍微認真一點看待，是會有好結果的。
◾工作、事業運：努力下就賺到大錢。
◾愛情、桃花運：加把勁努力一下，關係是可以回來的。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面最近沒有桃花運，沒有人喜歡。
◾工作、事業運：計畫可能胎死腹中。
◾愛情、桃花運：對方不喜歡你，愛情沒動靜。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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♈ 牡羊座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面愛情欠缺了點緣分，需要你的溫柔衝動。
◾工作、事業運：避免起衝突，口角，還有注意最近工作上的表現有點差。
◾愛情、桃花運：暫時無望，對方太矜持。
♉ 金牛座
本週運勢重點：愛情
這週愛情、工作方面你都會遇到不適合的機會，彼此不合拍。
◾工作、事業運：談生意的話，很沒機會，你不是對方考慮的重點。
◾愛情、桃花運：雙方都沒意思，只剩尬聊。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面真的是桃花朵朵開，舊的、不適合的就讓對方離開。
◾工作、事業運：機會邀約變多，還有指名要找你的。
◾愛情、桃花運：新的對象一下出現很多，還有追求者。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方很積極，可是你只是多了個不喜歡的對象。
◾工作、事業運：說錯話，表達不當錯失機會，是會破財的。
◾愛情、桃花運：遇到不適合的桃花。
♌ 獅子座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情方面有桃花出現，對方還會主動追求，不可多得。
◾工作、事業運：有好機會，要稍微努力一下。
◾愛情、桃花運：出現桃花、追求者，是比較溫吞、斯文的類型。
♍ 處女座
本週運勢重點：工作、愛情
這週愛情方面很冷，工作方面沒有業績，等於沒有進帳，難度過。
◾工作、事業運：談生意容易沒有下文。
◾愛情、桃花運：愛情卡在冰河期，對方不理你。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面桃花極不穩定，只是過客。
◾工作、事業運：談成生意不容易，沒得談。
◾愛情、桃花運：剛開始就夭折的機會很大。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：日常
這週運勢容易中槍，尤其是口角爭執。
◾工作、事業運：抨擊輿論會讓你想離職。
◾愛情、桃花運：小心對方有第三者地下發展。
♐ 射手座
本週運勢重點：愛情、工作
這週愛情工作方面一掃陰霾，既有桃花又有錢。
◾工作、事業運：有機會如雪片，金錢運可觀。
◾愛情、桃花運：桃花朵朵開，裡頭有好桃花是可以脫單的。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有好運氣，比如金錢、復合。
◾工作、事業運：有額外得到金錢的機會。
◾愛情、桃花運：感情破裂的話會和好的。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面稍微認真一點看待，是會有好結果的。
◾工作、事業運：努力下就賺到大錢。
◾愛情、桃花運：加把勁努力一下，關係是可以回來的。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面最近沒有桃花運，沒有人喜歡。
◾工作、事業運：計畫可能胎死腹中。
◾愛情、桃花運：對方不喜歡你，愛情沒動靜。
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