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冷空氣襲台 明晚至後天清晨最低溫

▲周一晚上至周二清晨，將是近期氣溫最冷的時段，台北站低溫18度上下，竹苗以北空曠區則有機會下探15至16度。（圖／賈新興提供）

下周還有鋒面 首波冷氣團再等等

入秋以來最強一波東北季風明（9）日清晨南下，氣象專家賈新興表示，桃園以北、宜蘭將轉為有雨天氣，降溫最有感的時間落在明晚至周二清晨（11月10日），台北低溫約18度，竹苗以北空曠區恐跌破15度，濕冷感明顯，這波冷空氣預計影響至周二，周三氣溫才逐漸回升。賈新興說明，偏強的東北季風，明天一早就會報到，桃園以北及宜蘭的民眾務必攜帶雨具，這波降溫相當有感，搭配下雨的加持下，「明晚至後天清晨」預期是最低溫出現的時間，台北站低溫18度上下，竹苗以北空曠區則有機會下探15至16度，甚至更低，中南部降溫也有2至3度左右。賈新興提及，這波偏強東北季風影響至周二，周二體感是整天有點冷，周三東北季風稍微減弱，氣溫會回升2至3度，周四、周五（11月12日至11月13日）轉為偏東風，氣溫雖回升，但宜花東還是有雨，預計下周一、下周二（11月16日至11月17日）還會有一波鋒面影響，隨後新一波冷空氣南下，強度需要再觀察。至於首波大陸冷氣團何時南下？賈新興認為，2000年之後受到全球暖化影響，台灣暖季時間逐漸拉長，冷季相對縮短，真正有大陸冷氣團南下的時間也有延後趨勢；今年在聖嬰現象強勢發展的背景下，通常要到12月中下旬，也就是聖誕節前後，才比較有機會感受到明顯的冬季冷空氣。