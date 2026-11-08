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歷史排名 球員姓名 連續場次 達成區間／紀錄狀態 1 柯瑞（Stephen Curry） 268場 2018年至2023年 2 柯瑞（Stephen Curry） 157場 2014年至2016年 3 里拉德（Damian Lillard） 150場 2021年至2024年 4 科佛（Kyle Korver） 127場 2012年至2014年 5 唐西奇（Luka Doncic） 114場 2023年至2025年 6 波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic） 110場 2023年至2025年 7 柯瑞（Stephen Curry） 100場 2024年至2026年（紀錄持續延續中） 8 克拉克森（Jordan Clarkson） 99場 2020年至2021年

金州勇士隊今（8）日在主場大通中心迎戰奧蘭多魔術隊，當家超級球星柯瑞（Stephen Curry）在首節比賽便締造生涯里程碑。柯瑞首節3投全中攻下7分、2籃板與2助攻，生涯累積籃板數正式突破5000大關（達5001個），連帶達成個人生涯「26000分、6000次助攻、5000個籃板」的頂級全能成就，正式成為NBA歷史上第7位達成此項偉大里程碑的傳奇球員，與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、「大O」羅伯特森（Oscar Robertson）等名宿並駕齊驅。在今日迎戰魔術的比賽中，勇士隊首節攻守兩端徹底壓制對手，打出31比19的雙位數領先優勢。格林（Draymond Green）單節穿針引線送出5次助攻，菜鳥前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）挹注5分3籃板，而柯瑞在首節更是彈無虛發，3次出手全數命中進帳7分，並抓下個人本場第2顆籃板球。正是這記籃板，讓柯瑞生涯總籃板數正式突破5000個大關，成為勇士隊史第8位達成5000籃板成就的球員。根據美國體育數據機構《StatMuse》與賽事官方轉播畫面統計，柯瑞成為聯盟歷史上第7位同時坐擁「26000分、6000助攻、5000籃板」的球員，前6位分別為：科比（Kobe Bryant）、哈登（James Harden）、哈夫利切克（John Havlicek）、詹姆斯、羅伯特森以及衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。若單純以傳統控球後衛（PG）位置來看，柯瑞更是歷史上繼羅伯特森與衛斯特布魯克之後，第3位達成「25000分+5000籃板」的純控衛，再度顛覆外界對其僅是頂級自走砲射手的刻板印象。除了籃板與全能數據的突破，柯瑞今日首節在弧頂命中一記標誌性的遠距離三分球，宣告他正式達成個人連續第100場常規賽皆有三分球進帳的偉大紀錄，NBA官方社群亦第一時間發文致敬。這項成就讓柯瑞寫下個人職業生涯第3次「連續100場常規賽投進三分球」的神級紀錄。在NBA歷史連續命中三分球場次排行榜上，柯瑞一人便霸榜前兩名與第七名：