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這波修正反映政策不確定性、評價修正與資金調整

短線市場氣氛偏觀望、資金動能偏弱 波動仍可能較大

市場與產業分化更明顯 個股篩選與多元配置更重要

受到美股大跌影響，台股上周五（11/6）開低，失守40000點，最低來到37837.05點，終場跌幅收斂，指數急拉逾2000點，終場下跌1873.08點，收在39701.64點，成交量為1.31兆元，不過，累計1周崩跌了5510點，跌幅達12.19%，國安基金啟動護盤，金管會亦祭出「限空令」。展望後市，專家認為，AI供應鏈相關公司評價短線壓力大，並非AI發展趨勢改變，基本面未出現轉折，靜待籌碼沈澱後，有望震盪回穩。安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，美國期中選舉後，市場擔憂民主黨加強AI與資料中心監管，引發美股重挫，其中以科技為主的Nasdaq指數和費城半導體指數跌幅較劇烈。亞洲股市受此影響，市場情緒偏向恐慌，包括日本、韓國、台灣股市均呈現大幅震盪。就產業面而言，蕭惠中表示，儘管本次選舉民主黨對數據中心建設、AI發展抱持強化監管態度，但實際上如何落實還有諸多討論空間，現有進行中數據中心建設主要面臨的挑戰是成本上升，但不會迫使科技巨頭放慢投資腳步。初步來看，考量供應瓶頸緊俏，對相關供應鏈影響相對有限，強勁投資需求仍是拉動成長主要來源。蕭惠中表示，整體而言，這波修正主要反映政策不確定性、評價修正與資金調整，AI供應鏈相關公司評價短線壓力大，但並非AI發展趨勢改變，基本面未出現轉折。但短線在市場氣氛偏觀望、資金動能偏弱下，波動仍可能較大。展望後市，蕭惠中表示，台灣在AI供應鏈的關鍵地位並未改變，企業獲利仍是中長期行情的關鍵因素，台股2027年台股企業獲利成長動能仍強勁。整體而言，台股短線需等待市場情緒與籌碼沉澱，中長期仍看好AI供應鏈獲利動能。策略上，蕭惠中表示，考量短線新流入資金將觀察盤勢狀況再伺機配置仍以科技為主軸，聚焦半導體及AI供應鏈，並適時微調。布局上會以業績穩健、產業龍頭地位之大型股為優先，並依據基本面數字調整作為加減碼依據。包括IP/ASIC、先進製程/封測、PCB/CCL供應鏈、AI伺服器零組件及光通訊等族群仍持續看好。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，隨部分成長產業前期漲幅已大、評價同步墊高，預期後續市場與產業表現分化將更加明顯，個股篩選及多元化配置的重要性也將進一步提升。在產業配置方面，廖本隆指出，目前投資組合以金融控股為最大產業配置，藉此提升持股多元性，並掌握市場資金輪動機會；成長布局則廣泛涵蓋半導體晶圓代工、先進封裝、記憶體、IC設計、半導體設備、PCB、工業電腦及散熱等科技供應鏈，持續掌握AI與高效能運算需求成長所帶動的結構性投資機會。另一方面，00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人郭勁甫表示，聯準會利率政策、美國長債殖利率及地緣政治對油價與通膨的影響，仍是後市主要變數。隨市場進入高利率、高評價與高波動並存的環境，企業獲利成長將成為股價能否延續的重要驗證，預期資金將更聚焦於營收及EPS成長能見度較高的AI相關企業，台股行情也將由全面齊漲逐步轉向產業與個股分化，故多策略將有助於掌握市場輪動。