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日本今（8）日地震頻傳！繼凌晨愛知縣出現近30年來首見的震度5強強震後，九州熊本縣今天上午也發生有感地震，最大震度4。熊本縣今年7月才發生規模7.1、最大震度7的「令和8年熊本地震」，造成38人死亡，餘震至今仍未平息。根據日本氣象廳資料，地震發生在台灣時間今天上午9點53分左右（日本時間10點53分），震央位於熊本縣天草・芦北地方，震源深度約10公里，地震規模暫定為4.3。這次地震最大震度4，觀測地點包括熊本市南區、宇土市及宇城市，熊本縣其他部分地區則有震度3。日本氣象廳表示，這起地震不會引發海嘯，目前也沒有接獲重大災情。這已是日本今天第二起引發關注的地震。台灣時間今天凌晨0點4分左右（日本時間1點4分），靜岡縣西部發生規模5.7地震，愛知縣知多市觀測到最大震度5強，是愛知縣自1997年以來首度出現震度5弱以上的地震。據日本媒體報導，愛知縣內至少24人受傷，東海道新幹線減速行駛，多條電車路線一度停駛。日本氣象廳提醒，愛知一帶未來1週左右，尤其是接下來2到3天，要嚴防同等級的強烈地震。熊本縣今天發生地震的天草・芦北地方，正是今年7月「令和8年熊本地震」的餘震區域。以下整理這起強震的重點：日本時間7月28日下午4點27分，熊本縣熊本地方發生規模7.1強震，宇城市與冰川町觀測到最大震度7。這是熊本縣自2016年熊本地震以來，睽違10年3個月再度出現震度7。據日本內閣府10月5日統計，這起地震造成38人死亡，其中2人為災害相關死亡；376人受傷，包括43名重傷者。房屋受損共6萬9604棟，其中全毀2408棟、半毀7802棟。避難人數最多時高達9931人，到10月初仍有1288人住在避難所。地震引發多起重大意外。熊本縣嘉島町的永旺夢樂城熊本（AEON MALL熊本）發生爆炸，造成7人死亡、5人輕傷，疑與液化石油氣管線受損有關。八代市日本製紙八代工廠的煙囪倒塌，砸中鄰近建築，造成9人死亡。九州新幹線熊本至新水俣區間因高架橋受損，停駛約50天，9月18日才全線恢復。地震期間最多約4.8萬戶停電，4縣14個市町村最多約10.8萬戶停水。主震後，熊本當天又接連發生多起震度5弱地震，包括天草・芦北地方的規模6.1地震；7月29日與8月1日也各發生一起震度5弱地震。日本氣象廳表示，當地地震次數高於平常的狀態將持續一段時間。這次強震的震源斷層屬於日奈久斷層帶，長約30至40公里，冰川町附近出現地表斷層，水平位移最大約2公尺。這個區域位在2016年熊本地震活動區的西南側，日本政府地震調查委員會早已評估，此區段30年內發生大地震的機率偏高。日本位處環太平洋地震帶，地震頻繁。日本氣象廳呼籲，全國各地隨時都可能發生大地震，民眾平時應做好防災準備，包括固定家具、備妥飲用水與緊急避難包，並確認住家附近的避難場所。