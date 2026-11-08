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🟡2026寒衣節是什麼時候？寒衣節由來是什麼：號稱三大鬼節之一

▲寒衣節又稱「十月朝」，在古代與清明、中元合稱三大鬼節。相傳祖靈會在寒衣節回返人世，領取禦寒衣物過冬。（圖／記者李政龍攝）

🟡寒衣節要準備什麼？紙衣、包袱祭祖

▲古人傳統會準備用五色紙裁製或印製的紙衣、鞋帽、被子等，並將其焚化，象徵給已故親人準備的冬季禦寒衣物與生活用品。（圖／記者李政龍攝）

🟡寒衣節習俗有哪些？送寒衣、祭拜祖先、整理衣櫃

▲天氣變冷了，家裡衣櫃厚薄衣物換季收納好混亂，收納達人分享「1改變」神解決，整理過程只淘汰不到5件衣服。（圖／翻攝之琳到你家-居家整理收納臉書）

🟡寒衣節送衣服4禁忌！有發霉、破損別送：捐贈前先問清楚

2026年寒衣節落在明（9）日，寒衣節與清明節、中元節並列傳統三大鬼節，但在台灣對其習俗較不熟悉。《NOWNEWS》整理寒衣節由來、要準備什麼、習俗、禁忌等，讓讀者了解寒衣節是什麼。寒衣節位於每年農曆十月初一，2026年寒衣節落在明天國曆11月9日（一）。寒衣節又稱「十月朝」，在古代與清明、中元合稱三大鬼節。相傳祖靈會在寒衣節回返人世，領取禦寒衣物過冬，民間甚至將孟姜女千里尋夫送寒衣故事相連，丈夫遠在外地服役，妻子帶著冬衣尋找，卻得到丈夫已死消息。儘管故事版本不同，仍讓寒衣節「送寒衣」多了一層等待與思念感情。古人傳統會準備五色紙裁製或印製的紙衣、鞋帽、被子等，用來象徵給已故親人準備的冬季禦寒衣物與生活用品。在紙袋或包袱上寫上故人稱謂、姓名等，以及寄信人姓名，象徵給已故親人的信件。在傳統信仰中，家人會透過祭拜、焚化紙衣，為亡者送去禦寒衣物。有些地方也會兼顧無人祭祀的亡魂，希望他們同樣得到照料。各地的做法並不完全一致，家中有原本的祭祖習慣，就依家族習俗表達心意，不必為了過節再增加繁複的儀式。寒衣節很適合整理冬衣，並將其捐給真正需要的人，建議換季整理衣櫃時，可以看看哪些外套、毛衣還很完整，只是尺寸不合，或很久沒有穿了，再將其洗乾淨、完全晾乾，在檢查後交到適合的人手上。送寒衣前應先檢查衣物是否完整，有沒有發霉、髒污或破損，扣子、拉鍊也要能正常使用，避免將無法穿著的衣物當成愛心送出去。不同機構需要的物資不一樣，有些缺厚外套，有些需要特定尺寸，也有單位暫時沒有收衣空間，應事先詢問，避免造成物資堆積。已經不適合穿著的衣物，則依所在地的分類規定處理，千萬別把發霉、髒污或破損的衣服，當成愛心送出去。如果身邊有獨居長輩，或正好遇到生活困難的家庭，可以在尊重對方意願情況下，問一句需不需要冬衣、棉被，有時候一件尺寸合適的外套，比堆了好幾袋卻用不上的物資更實在。