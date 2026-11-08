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順位 車手 車隊 排位／處罰 1 諾里斯 麥拉倫 排位第1 2 安東內利 賓士 排位第3 3 勞森 Racing Bulls 排位第5 4 霍肯伯格 奧迪 排位第6 5 哈賈爾 紅牛 排位第7 6 貝爾曼 哈斯 排位第8 7 羅素 賓士 罰退5位 10 皮亞斯特里 麥拉倫 排位第12 14 勒克萊爾 法拉利 罰退10位 20 漢米爾頓 法拉利 後排起跑 21 維斯塔潘 紅牛 後排起跑 22 佩雷茲 凱迪拉克 後排起跑

2026年F1聖保羅大獎賽排位賽受到大雨干擾，麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）在艱困環境下跑出1分27秒470，以0.204秒差距擊敗賓士車手羅素（George Russell），連續第3年奪下英特拉格斯賽道桿位。不過，包括羅素、法拉利雙雄、維斯塔潘及佩雷茲都因更換動力單元遭到罰退，正賽起跑順位全面洗牌。排位賽開始前，英特拉格斯賽道已被雨水覆蓋，Q1開始不到3分鐘便因雨勢加劇出示紅旗。比賽恢復後，22名車手都使用全雨胎上場，除了必須與時間競爭，也得面對積水、視線不佳及抓地力不穩定等問題。諾里斯在Q3跑出1分27秒470，力壓羅素及安東內利（Kimi Antonelli），自9月馬德里站後再次拿下桿位，也是他連續第3年稱霸巴西站排位賽。「你會覺得自己還想再推得更快，但這種情況下不能那樣做。」諾里斯賽後表示，賽道狀況讓車手難以完全放開速度，關鍵在於把握雨勢增強前的有限機會，並避免犯下任何錯誤。羅素在排位賽僅落後諾里斯0.204秒，原本取得第2名，但因使用超出賽季限額的引擎零件，被判罰退5位，正賽將從第7位起跑。羅素遭到罰退後，新科世界冠軍安東內利遞補至第2位，將與諾里斯並列頭排；Racing Bulls車手勞森（Liam Lawson）則從排位第5升上第3，奧迪車手霍肯伯格（Nico Hülkenberg）取得第4位。法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc）原本取得排位第4，卻因更換超額內燃機被罰退10位，將從第14位起跑；漢米爾頓（Lewis Hamilton）更換多項動力單元零件，累計收到75位罰退，最終被排到第20位。紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）同樣更換多項動力單元零件，累積30位罰退，加上排位賽僅取得第16名，正賽將從第21位出發。凱迪拉克車手佩雷茲（Sergio Pérez）也因30位罰退落到最後一位。不過，從後排起跑不代表完全失去競爭機會。漢米爾頓曾在2021年巴西站上演經典逆襲，維斯塔潘2024年更從第17位出發奪冠。英特拉格斯賽道超車機會較多，加上正賽仍可能出現降雨，兩名世界冠軍能否再次上演大幅度追趕，將成為焦點。巴西站正賽將於台灣時間11月9日凌晨1時展開，諾里斯力拚將桿位轉換成分站冠軍，賓士則有機會在英特拉格斯提前鎖定年度車隊總冠軍。