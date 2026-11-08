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排名 車隊 積分 落後賓士 1 賓士 630分 — 2 法拉利 504分 126分 3 紅牛 382分 248分 4 麥拉倫 365分 265分

賓士包辦第1、第2名。

賓士取得第1、第3名。

賓士取得第1、第4名。

法拉利沒有得分，賓士任一車手至少取得第8名。

其他任何「賓士比法拉利多拿至少3分」的結果。

▲勒克萊爾（Charles Leclerc，圖）與漢米爾頓因超額更換動力單元零件遭重罰，正賽被迫從第14與第20位苦苦追趕。（圖／美聯社／達志影像）

賓士距離2026年F1車隊世界冠軍只差最後一步。巴西站開賽前，賓士以630分領先法拉利126分；本站結束後，本季最多只剩129分可拿，因此賓士只要在巴西站比法拉利多拿至少3分，就能提前封王。更有利的是，賓士兩名車手分別從第2、第7位起跑，法拉利雙雄卻落到第14、第20位。巴西站前，賓士以630分高居車隊積分榜首位，法拉利以504分排名第2，紅牛382分、麥拉倫365分，都已無法在本站直接威脅賓士的封王條件。巴西站結束後，賽季還剩拉斯維加斯、卡達及阿布達比站，最多可再取得129分。由於賓士在同分比較中握有較多分站勝利優勢，只要離開巴西時領先法拉利超過128分，便能確定提前封王。簡單來說，賓士本站只要比法拉利多拿至少3分，就能正式鎖定車隊總冠軍。賓士若包辦第1、第2名，可獲得43分，無論法拉利取得什麼成績都能封王。安東內利與羅素若分別拿下第1、第3，或第1、第4，同樣能確保積分差距跨過封王門檻。賓士確定封王的簡單情境包括：F1正賽前10名依序可得25、18、15、12、10、8、6、4、2及1分，因此若法拉利兩名車手都未能進入前10名，賓士只需要一輛賽車以第8名完賽、拿下4分，就能提前封王。法拉利若想將冠軍戰線延長至拉斯維加斯站，最基本的條件就是不能讓賓士多拿3分。也就是說，法拉利本站取得的總積分，最多只能比賓士少2分。例如賓士拿到30分，法拉利至少必須取得28分；如果法拉利包辦前兩名、拿下43分，無論賓士取得什麼成績，都能確保冠軍戰延續至下一站。問題在於法拉利車隊的起跑位置極為不利。勒克萊爾受到10位罰退，從第14位起跑；漢米爾頓則因更換多項動力單元零件落到第20位。反觀賓士的安東內利從第2位出發，羅素也仍位於第7，雙方起跑位置差距明顯。法拉利若想阻止賓士提前封王，除了必須迅速超越中段車群，還得避免碰撞、策略失誤及輪胎過度消耗。英特拉格斯若再度降雨，安全車及天候變化或許是法拉利扭轉局勢的最大機會。