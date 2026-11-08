台灣中高齡勞工已成職場的重要戰力！為支持滿45歲以上勞工持續在職場發光發熱，勞動部勞動力發展署推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，根據「產業人才投資方案」，無論在職或待業，每人3年內最高10萬元訓練補助費用，課程內容涵蓋電腦基礎、AI應用、水電修繕；失業勞工也有「失業者職前訓練計畫」可參加，政府將提供全額免費的職前訓練課程，本文整理多項「發錢」補助一覽。
在職勞工「最高補助10萬元」：中高齡勞工補助 產業人才投資方案
許多中高齡勞工在職場上打拚多年後，可能會面臨視力退化、體力下降或關節痠痛等生理變化。為了不讓這些自然老化現象成為工作阻礙，勞動部推動了「中高齡者及高齡者職務」補助計畫。
為支持中高齡者及高齡者穩定就業，落實在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法第二章及第二十五條之規定。鼓勵雇主指派其所僱用之中高齡者及高齡者勞工參訓，並補助其70%的訓練費用，以保障中高齡者及高齡者勞工受訓權益。
◾️申請資格：年滿45歲以上之中高齡及高齡在職勞工（受僱勞工或自營作業者皆可）。具備就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險之被保險人身分。
◾️補助金額：每人每年最高補助新台幣10萬元。
中高齡勞工進修補助3大方案：
在職勞工
產業人才投資方案／事業單位辦理員工在職訓練補助
3年最高補助10萬元，依身分不同可補助80%或100%；企業辦訓補助70%、最高30萬元。
待業者
中高齡者及高齡者退休後再就業準備訓練補助
企業補助比例70%，每家每年補助上限達50萬元。
非自願離職失業者
職前訓練與生活津貼，參訓費用100%全額補助（並發給最高前一份工作平均薪資60%職業訓練生活津貼）。
◾️訓練補助課程：
資訊科技與數位應用：電腦資訊技術、AI與ChatGPT應用、影像剪輯。
實務技能： 水電修繕實務、冷氣清潔保養與基礎維修、電動車機電整合。
外國語言：西班牙語、泰國語、越南語。
多元領域：財務金融、餐飲文創、美容等。
◾️申請流程：
1、至「台灣就業通」網站，註冊成為會員。
2、於課程開訓日前一個月，至「在職訓練網」開放線上報名時，報名多元化實務導向訓練課程。
3、錄取後由參訓學員先繳交全額訓練費用，並完成課程。
4、結訓合格後，再由訓練單位協助向政府申領補助款，撥入指定帳戶。
◾️應備文件：
國民身分證正反面影本
本人名義之國內金融機構存摺封面影本
學員基本資料表
補助學員參訓契約書
學員補助申請書
無法申請、排除資格：
投保紀錄註記有「訓」字：已在政府登記有案的職訓機構接受職業訓練者。
投保紀錄註記有「裁」字：由公司資遣後，於原投保單位以自費方式加保者。
職災後自費加保者：工作中遭受職災而無法繼續工作，於終止勞動契約退保後，於原單位自費加保者。
◾️相關疑問可致電勞動部勞動力發展署各地方分署：
北基宜花金馬分署 02-8995-6399
桃竹苗分署 03-4855368
中彰投分署 04-23592181／免付費電話 0800-777888
雲嘉南分署 06-6985945～50
高屏澎東分署 07-8210171
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許多中高齡勞工在職場上打拚多年後，可能會面臨視力退化、體力下降或關節痠痛等生理變化。為了不讓這些自然老化現象成為工作阻礙，勞動部推動了「中高齡者及高齡者職務」補助計畫。
為支持中高齡者及高齡者穩定就業，落實在職中高齡者及高齡者穩定就業辦法第二章及第二十五條之規定。鼓勵雇主指派其所僱用之中高齡者及高齡者勞工參訓，並補助其70%的訓練費用，以保障中高齡者及高齡者勞工受訓權益。
◾️申請資格：年滿45歲以上之中高齡及高齡在職勞工（受僱勞工或自營作業者皆可）。具備就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險之被保險人身分。
◾️補助金額：每人每年最高補助新台幣10萬元。
中高齡勞工進修補助3大方案：
在職勞工
產業人才投資方案／事業單位辦理員工在職訓練補助
3年最高補助10萬元，依身分不同可補助80%或100%；企業辦訓補助70%、最高30萬元。
待業者
中高齡者及高齡者退休後再就業準備訓練補助
企業補助比例70%，每家每年補助上限達50萬元。
非自願離職失業者
職前訓練與生活津貼，參訓費用100%全額補助（並發給最高前一份工作平均薪資60%職業訓練生活津貼）。
◾️訓練補助課程：
資訊科技與數位應用：電腦資訊技術、AI與ChatGPT應用、影像剪輯。
實務技能： 水電修繕實務、冷氣清潔保養與基礎維修、電動車機電整合。
外國語言：西班牙語、泰國語、越南語。
多元領域：財務金融、餐飲文創、美容等。
1、至「台灣就業通」網站，註冊成為會員。
2、於課程開訓日前一個月，至「在職訓練網」開放線上報名時，報名多元化實務導向訓練課程。
3、錄取後由參訓學員先繳交全額訓練費用，並完成課程。
4、結訓合格後，再由訓練單位協助向政府申領補助款，撥入指定帳戶。
◾️應備文件：
國民身分證正反面影本
本人名義之國內金融機構存摺封面影本
學員基本資料表
補助學員參訓契約書
學員補助申請書
無法申請、排除資格：
投保紀錄註記有「訓」字：已在政府登記有案的職訓機構接受職業訓練者。
投保紀錄註記有「裁」字：由公司資遣後，於原投保單位以自費方式加保者。
職災後自費加保者：工作中遭受職災而無法繼續工作，於終止勞動契約退保後，於原單位自費加保者。
◾️相關疑問可致電勞動部勞動力發展署各地方分署：
北基宜花金馬分署 02-8995-6399
桃竹苗分署 03-4855368
中彰投分署 04-23592181／免付費電話 0800-777888
雲嘉南分署 06-6985945～50
高屏澎東分署 07-8210171