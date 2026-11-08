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台北市長候選人沈伯洋昨日在內湖、南港舉辦「台北大洋流」車掃，過程中驚見行政院長卓榮泰身著橘色外套在人群中加油，沈伯洋見狀驚訝地指著卓大喊「欸！院長」。對此沈伯洋今（8）日受訪表示，院長事先沒有告訴他，所以看到有點嚇一跳，「真的謝謝院長的支持」。對於車掃過程發現卓榮泰在路旁加油，沈伯洋受訪表示，院長事先沒有講，所以看到有點嚇一跳，看到他的時候是在跟旁邊的人聊天，「真的謝謝院長的支持」。媒體追問內湖南港「台北大洋流」創下22公里不間斷大車掃紀錄，沈伯洋說，通常車掃人多的時候是議員服務處附近的加油點，大家在那邊領飄帶或小物，但昨天非常非常多的轉角路口，都不是加油點，卻跟服務處人差不多多，這是自己最訝異的地方。另外沈伯洋也說，最讓他訝異的是，昨天有超多狗有夠可愛，大概看了100隻吧，不知道內湖南港養狗的人這麼多，以為是大安文山。