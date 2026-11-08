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台北市長蔣萬安6日前往遼寧夜市掃街拜票，行經公開支持民進黨台北市長候選人沈伯洋的「又一村」水餃店時，大批支持者在店門口高喊口號，遭質疑集體出征店家，引發爭議。蔣萬安昨表示誤會大了，但店家受訪時直言，支持者叫囂讓店內客人和小朋友感覺到害怕。對此，蔣萬安今（8）日回擊，他這幾天掃街拜票不是第一次遇到支持對手的店家，都是禮貌互動，這都可以檢驗，如果支持者要出征、謾罵，為何他遇到其他支持對手的店家不會如此？又一村的老闆娘接受媒體採訪時表示，2026年還有人做這樣的事情，即便立場不同她也不會在對方陣營叫囂，那天的情況已經可以說是叫囂，竟然讓店內的客人感覺恐懼、小孩害怕，說什麼「包圍」兩字太沉重，她才覺得太雲淡風輕。蔣萬安今則表示，昨天不管很多市民朋友、媒體如實報導、畫面也在網路上可接受公評，大家看到那天的畫面就可以清楚，支持者並沒有任何謾罵、負面舉動、就是喊凍蒜，其他店家也是如此，甚至畫面也可以看到很多支持者站在街道上，也並沒有真的看到店家有貼上任何競選標語，就是在街道上喊凍蒜，這都可以接受大家檢驗。蔣萬安續道，這幾天在各地方掃街拜票也不是第一次遇到支持對手的店家，都是很有禮貌的互動，甚至到東區也碰到支持對方的店家，也友善互動，都可以檢驗，如果支持者要出征、謾罵，為什麼遇到其他支持對手的店家不會如此？還是要還原現場狀況。