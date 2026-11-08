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泰國爆發近年最大宗慈善詐捐醜聞！前泰國小姐、知名主持人兼演員「Boom」帕納達（Panadda Wongphudee），被控透過自己創辦的「善行組織基金會」（มูลนิธิองค์กรทำดี）挪用民眾善款，6日遭泰國警方逮捕。警方指稱，基金會歷年收到的捐款超過8.15億泰銖（約新台幣7.7億元），其中約5.27億泰銖疑被轉移或私用，包括購買名牌包和金飾。這位長年以「行善」形象深植人心的公益名人，形象瞬間崩塌，在泰國掀起軒然大波。據泰國公共電視（Thai PBS）與《國家報》（The Nation）報導，警方經濟犯罪調查局與反洗錢辦公室清查發現，自2019年起，基金會帳戶共有約180萬筆交易，捐款帳戶超過90萬個，資金流動將近10億泰銖。警方調查指出，其中約2億泰銖從基金會帳戶轉入Boom的私人帳戶，再轉給她的丈夫「Got」阿提普（Athip Anantawan）。另有約4500萬泰銖經由承包商，流向普吉島一處泳池別墅建案，而阿提普正是該建案的主要股東。警方也追查了15到17個相關銀行帳戶，以及最早可追溯到2015年的資產紀錄，部分資產已遭凍結。泰國刑事法院5日核發逮捕令，Boom被控共同詐欺公眾、共謀洗錢，以及違反《電腦犯罪法》；丈夫阿提普則涉嫌洗錢。警方6日清晨兵分4路搜索，隨即將兩人逮捕。Boom透過律師表示，願意接受司法程序，並公開向基金會董事道歉，表示願意一肩扛起責任。據泰媒報導，她並未提出交保申請，可能將被送往監獄羈押；阿提普的交保申請則遭法院駁回。這起案件還出現戲劇性轉折。警方召開記者會時，展示了從Boom住處查扣的大批名牌包，前新聞主播Ta Naragorn卻在臉書發文質疑，這些包「全部都是假貨」，其中一款愛馬仕Kelly Himalaya鱷魚皮包也是仿冒品，並追問「真品到底去了哪裡」，貼文在網路上引發熱烈討論。這起醜聞的導火線，竟是一場婚變。Boom在10月27日公開宣布要與丈夫離婚，並對丈夫提出詐欺告訴。她指控丈夫涉及占用保護林地，也有外遇問題。不料婚變消息曝光後，外界開始質疑基金會的兩個捐款帳戶，事件迅速延燒。基金會10月29日宣布Boom暫時卸下主席職務，並停止收受捐款。11月6日，基金會董事會正式暫停她的主席職務，多個品牌也紛紛終止與她的代言合作。Boom本名帕納達，1976年1月10日出生於曼谷，今年50歲。她曾就讀易三倉大學（Assumption University）護理系，後轉讀商學院，畢業後曾在花旗銀行工作。之後在澳洲取得國際商業碩士學位，並在泰國蘭實大學（Rangsit University）取得企業管理博士學位，也曾在農業大學是拉差校區任教。2000年，Boom奪下泰國小姐后冠，並獲任泰國文化與旅遊大使，從此踏入演藝圈。她先後在泰國ITV、第3台、第5台、第7台、第9台等主要電視台主持綜藝與談話節目，也演出多部古裝劇與現代劇，還曾擔任新聞主播，是泰國家喻戶曉的公眾人物。2014年，泰國火車上發生一起性侵案，讓Boom開始積極為婦女與兒童權益發聲，並以自己名義開設捐款帳戶，成立「善行組織」志工網絡。新冠疫情期間，她協助民眾安排病床、供應製氧機與醫療物資；平時也投入水災救援、社區廚房，以及協助受暴婦女與兒童，在泰國累積極高的聲望與信任度。2022年，善行組織正式登記為基金會，由她擔任主席。據泰媒報導，Boom曾擔任泰國商業部副部長顧問、國家菸草製品管制委員會委員，也曾受聘為社會福利部門的諮詢顧問，與政界關係密切。Boom曾在2005年結婚，2007年離婚，與前夫育有一女。2021年，她與大女兒的射擊教練阿提普交往，2022年結婚，兩人育有兩個兒子。這起案件之所以引發泰國社會強烈震撼，在於Boom長年被視為「行善代表」，許多民眾在災難發生時，第一時間就是把善款匯給她的基金會。如今基金會被控挪用大筆善款，讓捐款人深感遭到背叛，部分捐款人也已向警方報案。目前相關指控仍在調查階段，尚未經法院判決定罪。泰國警方表示，將持續追查資金流向，以及是否有其他人涉案。