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隨著投票日越來越近，各地選戰逐漸白熱化，國民黨新北市長候選人李四川積極勤跑地方行程，曾連任4屆台北縣議員、五股深耕多年的地方大老林義一現身力挺，被視為成功拔樁綠營在地重要人士。今（8）李四川出席新北議員陳明義競總成立大會活動時表示，謝謝林前議員站出來支持，未來一定不分黨派、顏色為大家服務。林義一日前現身李四川「五股川友會」並接任五股競選總部榮譽主委，消息振奮藍營。因為接棒議員席次的媳婦張晉婷，後來加入民進黨，家族與綠營關係深厚。林義一這回多次出來站台相挺，讓李四川非常感謝，他強調，「我的施政沒有分顏色，也沒有分黨派，往後當上新北市的市長，我也不會改變這樣的態度，繼續為大家服務」。力拚勝選、成功接棒侯友宜，李四川連日與民眾黨主席黃國昌合體，還幫白營小雞、新北市議員陳世軒站台展現「藍白合」氣勢。李四川說，平常雙方就很常熱線，藍白合在選前選後都沒有任何的改變，也沒有任何的問題，謝謝國昌主席的支持，彼此有共同的目標、好的政策、好的人才，都一定藍白合作。黃國昌則表示，陳明義跟陳世軒父子之間，雖然屬於不同的黨派，但是在新北市議會裡面都可以各自站在各自選區選民的立場來為人民發聲，這也是跨黨合作非常好的一個典範。新北市過去如同川伯所說的，彼此的聯繫、合作都非常的密切，相信也期待未來在新北市不管是市長還是議員都會站在市民最大的福祉共同來努力。