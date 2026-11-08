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台股有機會醞釀跌深反彈 但短時間要再創新高不太可能

台股跌深反彈會有多高？專家：要看融資減肥程度

政府護盤雙箭齊發！台股有機會跌深反彈 專家估1/3應沒問題

台股周跌5510點，失守4萬點大關，國安基金與「限空令」罕見齊發，投資人關注台股周一能否跌深反彈。台新投顧策略長黃文清今（8）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，有機會醞釀這一波落底後的跌深反彈，但要像7月跌後快速回升並創新高，甚至見5萬點，「短時間不太可能」，畢竟從歷史高點至今已跌超過1萬點，估這波反彈1/3應該沒有問題，可到43000點左右，但能否到一半，甚至更高，要看「融資減肥」程度。黃文清分析，隨著美股回穩反彈、融資持續有效減肥，上周五融資減了400多億滿多的，融資減肥幅度也慢慢跟上台股跌勢，台股有機會醞釀這波落底後的跌深反彈，至少大利空已消化，接下來就看基本面變化，但要像前一波7月跌下來後，快速回升再創新高，甚至見5萬點，「短時間不太可能」，需要時間。美國期中選舉落幕，大家對AI發展產生疑慮，尤其是AI資料中心投資建設，但目前不是AI需求減少，只是投資可能延後，沒想像中那麼悲觀，只是需要時間觀察，畢竟美國那些可能阻礙AI發展的州長要到明年1月才就任，因此，跌深反彈後可能又會陷入整理。至於跌深反彈會多高？黃文清認為，要看「融資減肥」的程度， 目前融資減幅已慢慢跟進台股跌幅，若能夠在這波反彈再做有效洗清，那更好。對於市場擔心明日開盤還會有一波融資斷頭，他說，那剛好，尤其美股反彈，國安基金也進場，可以消化這些浮額，把浮額先清，籌碼如果流到國安基金、中實戶及法人手上比較好。也有人說台股若跌深反彈就是逃命波，黃文清表示，目前還沒有轉為正式空頭，只是過去這段時間台股漲那麼凶，也要休息整理，AI發展趨勢也沒有改變，只是變慢，從「快牛」變成「慢牛」對於政府罕見「限空令」及國安基金護盤齊發，黃文清認為，可能護盤台股的效果會比較好，限空令可壓抑空頭氣焰，尤其是外資，加上美股也反彈，加上融資減肥，國安基金進場消化浮額，而且過去國安基金進場經驗多數也都是成功。至於台股跌深反彈年底前是否有望再創高，甚至見5萬點？黃文清說，現在距離年底時間很短，加上還有浮額要清洗，可能沒那麼容易，以台股從高點跌到現在超過1萬點來看，這波反彈1/3是沒問題，約到43000點，但能不能回到一半，甚至更高，這要看融資減肥程度。