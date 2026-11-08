洛杉磯湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）驚傳遭遇背部緊繃問題，目前已被列入每日觀察名單，明日本季對陣底特律活塞的比賽極可能缺席。唐西奇本季場均得分高達40.1分，有望挑戰成為63年來首次場均突破40分的首見紀錄

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唐西奇場均40.1分 有望挑戰63年超神紀錄

唐西奇開季前9戰場均狂轟40.1分，不僅穩居聯盟得分王寶座，更有望挑戰傳奇名將張伯倫（Wilt Chamberlain）在1962-63賽季創下的場均44.8分神蹟

生涯尚未拿過年度MVP 本季第二度因背傷缺賽

唐西奇本季還能貢獻7.8籃板、7.7助攻與1.7抄截，投籃命中率49.8%，三分球命中率41.9%，各項效率幾乎都寫下生涯新高，目前普遍被認為是爭奪年度MVP最大熱門，他生涯9年至今，尚未拿過年度MVP。

今年10月28日，他就曾因背部緊繃問題缺席對上快艇比賽

根據最新消息，，本次若缺賽，不僅對目前8勝2敗的湖人有影響，更對於個人生涯首座年度MVP產生變數。唐西奇本季展現極具宰制力的進攻火力，目前以場均40.1分驚人數據高居全聯盟得分王，無疑是湖人隊進攻端核心樞紐。若他確定缺席明日戰局，湖人戰術體系與進攻火力將面臨極大考驗，教練團勢必要調整陣容以填補這股龐大的得分缺口。唐西奇開季前9場平均轟下40.1分，不僅高居全聯盟得分王，更有望挑戰傳奇名將張伯倫（Wilt Chamberlain）於1962-63球季寫下的場均44.8分，成為NBA歷史超過63年後，首位場均突破40分大關的世界巨星。，挑戰成為聯盟睽違超過60年後，首位單季場均突破40分大關的球員。除場均超過40分以外，但事實上，這並非唐西奇本季首次受到背部緊繃問題困擾，，如今短短時間內背部不適再次復發，也讓球團醫療團隊與廣大球迷對他的健康狀況感到疑慮與關注。