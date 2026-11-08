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選戰倒數20天，台北市長蔣萬安選情激烈，北市黨部為此解禁站台白營小雞禁令，全力爭取小草票，他更鬆口願意去21日的民眾黨造勢。不過民眾黨創黨主席柯文哲則反問蔣，要不要出席今晚的民眾黨竹北市長候選人邱臣遠造勢？蔣萬安稍早坦言，因今天很早就排定要跟國民黨新北市長候選人李四川合體，所以定有各種方式給邱加油打氣，一起努力。蔣萬安今早出席市議員陳炳甫競選總部成立活動，被問到是否會去幫邱臣遠站台，還是有其他輔選方式？他說邱臣遠也是他過去在立法院很好的同事，一定會有各種方式給他加油打氣、一起努力。針對民眾黨主席黃國昌稱北市藍白合漸入佳境，蔣萬安說「謝謝國昌主席」，過去這4年民眾黨議員在議會監督市政，提出具體建議，接下來共同目標就是持續推動市政，造福更多市民福祉，要給予他們很大的肯定。蔣萬安今晚將出席《董事長開講》粉絲見面會新北場，出席人包括李四川、蔣萬安、藍委徐巧芯、羅智強、洪孟楷、葉元之等人。