2026年接近尾聲，台灣有哪些免費健檢、政府補助和生活津貼可以領？從健康檢查、癌症篩檢、健保洗牙、心理諮商、青年尋職津貼、文化幣，到生育給付、育兒津貼、長照3.0與節能家電補助，針對不同年齡、身分與家庭需求推出多項福利，錯過就可能少領一筆。本文一次整理2026年免費福利、政府補助、健康檢查、癌症篩檢與生活津貼，快檢查有哪些權益可以使用。
🟡2026政府福利懶人包！從13歲到70歲「這些免費資源」別錯過
☑️全民（13歲以上）
◾項目：健保免費洗牙
◾額度：每半年1次（高風險族群每3個月1次）
◾管道：健保特約牙科診所
☑️青少年（13歲至22歲）
◾項目：文化部文化幣
◾額度：每年1200點
◾管道：文化幣專屬App帳號綁定
☑️青年（15歲至29歲）
◾項目：支援青年就業計畫尋職津貼
◾資格：本國籍初次尋職、未在學且未就業連續60日以上青年
◾額度：每次6000元，最高發放1.8萬元
◾管道：青年職涯發展中心、公立就業服務機構
☑️青壯世代（15歲至45歲）
◾項目：心理健康支持方案
◾額度：每人3次免費心理諮商
◾管道：衛福部合作心理諮商機構與診所
☑️成人（30歲至39歲）
◾項目：成人預防保健健檢
◾額度：每5年1次免費健檢
◾管道：衛生所或健保特約醫院
☑️中年（40歲至64歲）
◾項目：成人預防保健健檢
◾額度：每3年1次免費健檢
◾管道：衛生所或健保特約醫院
☑️中高齡（45歲以上）
◾項目：B型、C型肝炎及胃幽門螺旋桿菌公費篩檢
◾額度：B、C肝符合資格者終身1次；45至74歲幽門螺旋桿菌終身1次
◾管道：預防保健特約醫療院所等
☑️長者（65歲以上）
◾項目：成人預防保健、符合資格者可申請長照服務
◾額度：成人健檢每年1次；長照服務依照管評估結果核定
◾管道：特約醫療院所、衛生所、長照服務專線1966
☑️高齡者（70歲以上）
◾項目：自願繳回駕照公共運輸乘車回饋
◾額度：每月最高回饋1500元，累計最高3.6萬元
◾管道：監理所辦理繳回，綁定TPASS回饋
☑️育兒與新婚家庭
◾項目：生育給付、育兒津貼與育嬰留職停薪津貼
◾額度：生育補足至10萬元、每月領取5000元至7000元津貼
◾管道：勞保局、衛生福利部幼兒津貼專區
🟡免費健檢一次看！洗牙、成人健檢、癌篩「符合資格就能用」
國健署與中央健保署針對國人常見慢性病與癌症，提供完整的公費預防保健服務。
每半年可洗牙1次！特定高風險族群每3個月1次
根據中央健康保險署規定，年滿13歲以上且具健保資格民眾，每半年可接受1次健保給付的牙結石清除服務（洗牙）。
對於孕婦、糖尿病、口乾症，以及腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等特定高風險族群，每3個月可接受1次牙結石清除服務。
30歲、40歲、65歲有差！成人免費健檢時間一次看
成人預防保健服務以慢性病早期篩檢為核心，涵蓋血壓、空腹血糖、血脂（膽固醇、三酸甘油酯）、腎功能指標（肌酸酐）、BMI身體質量指數評估及醫師問診，分齡給付規範如下：
◾30至39歲民眾：每5年補助1次免費健康檢查。
◾40至64歲民眾：每3年補助1次免費健康檢查。
◾65歲以上長者（及55歲以上原住民）：每年補助1次免費健康檢查。
B肝、C肝、幽門螺旋桿菌都有公費！45歲後別忘了檢查
肝癌與胃癌在早期常無明顯症狀，國民健康署針對消化系統提供以下終身一次的公費預防資源。
◾B型與C型肝炎篩檢：凡民國75年（含）以前出生、年滿45至79歲之民眾（原住民放寬至40歲起），可享有終身1次免費B、C肝炎篩檢。
◾幽門螺旋桿菌檢測：年滿45至74歲民眾可享有終身1次免費糞便抗原檢驗。
6大癌症免費篩檢資格出爐！這些年齡層記得定期檢查
癌症長期位居國人十大死因之首，國健署全面擴大六大癌症免費篩檢資格，各類癌篩對象與實施細節如下。
☑️子宮頸癌篩檢
◾適用對象：25歲至29歲女性每3年1次；30歲以上女性每年1次
◾篩檢方式：子宮頸抹片檢查
◾補助說明：全額公費補助
☑️乳癌篩檢
◾適用對象：40歲至74歲女性
◾篩檢方式：乳房X光攝影檢查
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
☑️大腸癌篩檢
◾適用對象：45歲至74歲民眾（具一等親家族史者放寬至40歲起）。
◾篩檢方式：定量免疫法糞便潛血檢查
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
☑️胃癌篩檢
◾適用對象：45歲至74歲民眾
◾篩檢方式：幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗
◾補助說明：提供終身1次免費檢驗
☑️肺癌篩檢
◾適用對象：50歲至74歲重度吸菸者或具肺癌家族史者（男性45歲至74歲、女性40歲至74歲）
◾篩檢方式：低劑量電腦斷層掃描（LDCT）
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
☑️口腔癌篩檢
◾適用對象：30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣者，或18歲以上嚼檳榔原住民
◾篩檢方式：目視口腔黏膜檢查
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
🟡15至45歲別錯過！免費心理諮商、青年求職津貼與法律諮詢一次看
📍「青壯世代心理健康支持方案」每人3次心理諮商！15至45歲符合資格就能申請
每人可獲得3次免費心理諮商補助，提供實體面對面諮商，部分核准機構也支援通訊視訊諮商。民眾僅需透過衛福部「心理健康資源地圖」，查詢合作醫療院所或諮商機構，備妥身分證件直接向機構預約即可使用。
📍「支援青年就業計畫」初次找工作最高領1.8萬元！15至29歲青年注意
初次尋職青年符合計畫規定者，可分階段申請3次尋職津貼，每次6000元，最高1萬8000元。若順利找到工作並穩定受僱一定期間，還可額外申請就業獎勵金，各地「青年職涯發展中心」與「就業服務站」也提供免費的一對一履歷健檢與面試模擬。
🟡租屋、車禍、勞資糾紛別急著花錢！這些地方有免費法律諮詢
遇到租屋糾紛、車禍賠償或勞資合約問題時，可向法律扶助基金會、各地方法院及各縣市政府提供的法律諮詢服務洽詢，實際服務時間、預約方式及資格依各單位規定。
🟡家電、汽車都能省！2026生活補助一次盤點
冷氣、冰箱換新最高省5,000元！節能補助這樣領
依據經濟部與財政部政策，民眾汰換家中的舊冷氣與舊冰箱，購買符合住宅用一級能效的新品並完成舊機回收：
◾節能補助：經濟部每台補助3000元。
◾貨物稅減免：財政部退還減徵貨物稅最高2000元。
汰舊換新最高退10萬元！汽車貨物稅優惠別漏領
為加速老舊車輛淘汰並提升安全，財政部提供汽車新購及汰舊換新貨物稅優惠。
◾中古車報廢換購：報廢或出口符合資格的老舊中古車並購買新車，可減徵退還貨物稅5萬元。
◾新購小型車加碼：購買汽缸排氣量在2000cc以下且行照為小客車之全新車輛，可再享減徵5萬元優惠。
70歲以上繳回駕照有回饋！搭大眾運輸最高拿3.6萬元
交通部鼓勵70歲以上高齡駕駛自願繳回駕照轉用大眾運輸，推出了交通乘車回饋制度：
◾回饋條件：70歲以上長者自願繳回名下所有駕照並完成登錄。
◾補助額度：搭乘大眾運輸工具可享50%實際支出回饋，每月最高回饋1500元，補助期最長為2年（24個月），每人累計最高可領取3萬6000元。
🟡生小孩最高領多少？生育給付、育兒津貼全攻略
☑️婚後孕前健檢：各縣市政府針對準備懷孕的已婚夫妻提供健檢補助，檢查項目包含德國麻疹抗體、地中海型貧血與愛滋梅毒篩檢。
☑️每胎生育給付：中央生育給付／補助最高補足至每胎10萬元；另有部分縣市提供生育獎勵或津貼，實際資格及是否可同時請領依各地方政府規定
☑️0–6歲育兒津貼：第1胎每月補助5000元、第2胎每月6000元、第3胎（含）以上每月7000元。出生60日內完成出生或初設戶籍登記並提出申請，可追溯自出生月份發給。
☑️育嬰留職停薪津貼：前6個月可領平均月投保薪資80%的津貼及薪資補助；2026年起開放以「日」為單位申請，每名父母每名子女最多30日，且仍計入最長2年的育嬰留職停薪期間。
🟡家中有長輩必看！長照3.0四大補助、報稅再多18萬元扣除額
1966一通電話申請長照！「長照四包錢」一次看
長照補助不再侷限於高齡者，全年齡失智且失能者（含年輕型失智）以及腦中風、骨折等急性後期照護對象均納入範圍，民眾只需撥打免付費專線1966，照管專員將到府評估核定下列4大類補助：
1、居家服務、日間照顧等，依照管專員評估的長照需要等級核定額度，實際補助及自負額依資格與服務項目而定。
2、補助失能者往返醫療院所複診或日照中心，每月補助額度約1,680元至2,400元。
3、輪椅、氣墊床購買或扶手加裝、防滑工程，依長照需要等級核定額度，115年7月1日起相關額度提高，實際補助依失能等級及項目而定。
4、為家庭照顧者提供短期替代照顧服務，紓解照顧壓力。
2027報稅有感！長照特別扣除額提高至18萬元
為減輕照顧失能家人的經濟負擔，財政部與衛福部配合推動「長期照顧特別扣除額」，自2026年度起，符合聘僱外籍看護、使用長照服務、入住住宿式機構或經評估為失能者家庭，每人每年扣除額度由12萬元提高至18萬元，2027年5月申報所得稅時正式適用。
🟡2026政府補助怎麼領？4大常見問題一次解答
Q：去做免費健檢或洗牙時，需要帶什麼文件？需要額外收費嗎？
A：前往健保特約醫療院所或衛生所時，通常需攜帶健保卡及身分證明文件，實際應備文件建議事前向受理院所確認。公費篩檢項目本身免費，但診所仍會依法收取基礎掛號費與部分負擔。
Q：心理諮商補助3次用完後，如果還有需求該怎麼辦？
A：衛福部青壯世代心理健康支持方案提供每人3次免費心理諮商，若3次使用完畢仍有需求，可再尋求醫療院所、社區心理衛生中心等其他心理健康資源。
Q：長照服務該如何開始申請？一定要領有身心障礙手冊嗎？
A：不需要先領有身心障礙手冊，只要家人有失能、失智或照顧需求，直接撥打1966長照專線，照管中心就會派專員到府免費評估失能等級並核定補助額度。
🟡2026補助別漏領！最後檢查4件事，符合資格就趕快申請
1、檢查健保卡紀錄，核對自己今年是否已完成符合資格的健保牙結石清除，以及分齡成人預防保健。
2、確認各項癌症篩檢與B肝、C肝、幽門桿菌的年齡限制，及早向衛生所或特約診所預約。
3、若家中有新生兒、租屋族或老舊家電淘汰，請務必於規定期限內送件申請。
4、善用1966與免費專線，家中若有長輩需要照護或需要法律、職涯諮詢，可先利用政府免費窗口尋求專業協助。
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☑️全民（13歲以上）
◾項目：健保免費洗牙
◾額度：每半年1次（高風險族群每3個月1次）
◾管道：健保特約牙科診所
☑️青少年（13歲至22歲）
◾項目：文化部文化幣
◾額度：每年1200點
◾管道：文化幣專屬App帳號綁定
☑️青年（15歲至29歲）
◾項目：支援青年就業計畫尋職津貼
◾資格：本國籍初次尋職、未在學且未就業連續60日以上青年
◾額度：每次6000元，最高發放1.8萬元
◾管道：青年職涯發展中心、公立就業服務機構
☑️青壯世代（15歲至45歲）
◾項目：心理健康支持方案
◾額度：每人3次免費心理諮商
◾管道：衛福部合作心理諮商機構與診所
☑️成人（30歲至39歲）
◾項目：成人預防保健健檢
◾額度：每5年1次免費健檢
◾管道：衛生所或健保特約醫院
☑️中年（40歲至64歲）
◾項目：成人預防保健健檢
◾額度：每3年1次免費健檢
◾管道：衛生所或健保特約醫院
☑️中高齡（45歲以上）
◾項目：B型、C型肝炎及胃幽門螺旋桿菌公費篩檢
◾額度：B、C肝符合資格者終身1次；45至74歲幽門螺旋桿菌終身1次
◾管道：預防保健特約醫療院所等
☑️長者（65歲以上）
◾項目：成人預防保健、符合資格者可申請長照服務
◾額度：成人健檢每年1次；長照服務依照管評估結果核定
◾管道：特約醫療院所、衛生所、長照服務專線1966
☑️高齡者（70歲以上）
◾項目：自願繳回駕照公共運輸乘車回饋
◾額度：每月最高回饋1500元，累計最高3.6萬元
◾管道：監理所辦理繳回，綁定TPASS回饋
☑️育兒與新婚家庭
◾項目：生育給付、育兒津貼與育嬰留職停薪津貼
◾額度：生育補足至10萬元、每月領取5000元至7000元津貼
◾管道：勞保局、衛生福利部幼兒津貼專區
🟡免費健檢一次看！洗牙、成人健檢、癌篩「符合資格就能用」
國健署與中央健保署針對國人常見慢性病與癌症，提供完整的公費預防保健服務。
每半年可洗牙1次！特定高風險族群每3個月1次
根據中央健康保險署規定，年滿13歲以上且具健保資格民眾，每半年可接受1次健保給付的牙結石清除服務（洗牙）。
對於孕婦、糖尿病、口乾症，以及腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等特定高風險族群，每3個月可接受1次牙結石清除服務。
30歲、40歲、65歲有差！成人免費健檢時間一次看
成人預防保健服務以慢性病早期篩檢為核心，涵蓋血壓、空腹血糖、血脂（膽固醇、三酸甘油酯）、腎功能指標（肌酸酐）、BMI身體質量指數評估及醫師問診，分齡給付規範如下：
◾30至39歲民眾：每5年補助1次免費健康檢查。
◾40至64歲民眾：每3年補助1次免費健康檢查。
◾65歲以上長者（及55歲以上原住民）：每年補助1次免費健康檢查。
B肝、C肝、幽門螺旋桿菌都有公費！45歲後別忘了檢查
肝癌與胃癌在早期常無明顯症狀，國民健康署針對消化系統提供以下終身一次的公費預防資源。
◾B型與C型肝炎篩檢：凡民國75年（含）以前出生、年滿45至79歲之民眾（原住民放寬至40歲起），可享有終身1次免費B、C肝炎篩檢。
◾幽門螺旋桿菌檢測：年滿45至74歲民眾可享有終身1次免費糞便抗原檢驗。
6大癌症免費篩檢資格出爐！這些年齡層記得定期檢查
癌症長期位居國人十大死因之首，國健署全面擴大六大癌症免費篩檢資格，各類癌篩對象與實施細節如下。
☑️子宮頸癌篩檢
◾適用對象：25歲至29歲女性每3年1次；30歲以上女性每年1次
◾篩檢方式：子宮頸抹片檢查
◾補助說明：全額公費補助
☑️乳癌篩檢
◾適用對象：40歲至74歲女性
◾篩檢方式：乳房X光攝影檢查
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
☑️大腸癌篩檢
◾適用對象：45歲至74歲民眾（具一等親家族史者放寬至40歲起）。
◾篩檢方式：定量免疫法糞便潛血檢查
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
☑️胃癌篩檢
◾適用對象：45歲至74歲民眾
◾篩檢方式：幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗
◾補助說明：提供終身1次免費檢驗
☑️肺癌篩檢
◾適用對象：50歲至74歲重度吸菸者或具肺癌家族史者（男性45歲至74歲、女性40歲至74歲）
◾篩檢方式：低劑量電腦斷層掃描（LDCT）
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
☑️口腔癌篩檢
◾適用對象：30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣者，或18歲以上嚼檳榔原住民
◾篩檢方式：目視口腔黏膜檢查
◾補助說明：每2年提供1次免費檢查
🟡15至45歲別錯過！免費心理諮商、青年求職津貼與法律諮詢一次看
📍「青壯世代心理健康支持方案」每人3次心理諮商！15至45歲符合資格就能申請
每人可獲得3次免費心理諮商補助，提供實體面對面諮商，部分核准機構也支援通訊視訊諮商。民眾僅需透過衛福部「心理健康資源地圖」，查詢合作醫療院所或諮商機構，備妥身分證件直接向機構預約即可使用。
📍「支援青年就業計畫」初次找工作最高領1.8萬元！15至29歲青年注意
初次尋職青年符合計畫規定者，可分階段申請3次尋職津貼，每次6000元，最高1萬8000元。若順利找到工作並穩定受僱一定期間，還可額外申請就業獎勵金，各地「青年職涯發展中心」與「就業服務站」也提供免費的一對一履歷健檢與面試模擬。
🟡租屋、車禍、勞資糾紛別急著花錢！這些地方有免費法律諮詢
遇到租屋糾紛、車禍賠償或勞資合約問題時，可向法律扶助基金會、各地方法院及各縣市政府提供的法律諮詢服務洽詢，實際服務時間、預約方式及資格依各單位規定。
🟡家電、汽車都能省！2026生活補助一次盤點
冷氣、冰箱換新最高省5,000元！節能補助這樣領
依據經濟部與財政部政策，民眾汰換家中的舊冷氣與舊冰箱，購買符合住宅用一級能效的新品並完成舊機回收：
◾節能補助：經濟部每台補助3000元。
◾貨物稅減免：財政部退還減徵貨物稅最高2000元。
汰舊換新最高退10萬元！汽車貨物稅優惠別漏領
為加速老舊車輛淘汰並提升安全，財政部提供汽車新購及汰舊換新貨物稅優惠。
◾中古車報廢換購：報廢或出口符合資格的老舊中古車並購買新車，可減徵退還貨物稅5萬元。
◾新購小型車加碼：購買汽缸排氣量在2000cc以下且行照為小客車之全新車輛，可再享減徵5萬元優惠。
70歲以上繳回駕照有回饋！搭大眾運輸最高拿3.6萬元
交通部鼓勵70歲以上高齡駕駛自願繳回駕照轉用大眾運輸，推出了交通乘車回饋制度：
◾回饋條件：70歲以上長者自願繳回名下所有駕照並完成登錄。
◾補助額度：搭乘大眾運輸工具可享50%實際支出回饋，每月最高回饋1500元，補助期最長為2年（24個月），每人累計最高可領取3萬6000元。
🟡生小孩最高領多少？生育給付、育兒津貼全攻略
☑️婚後孕前健檢：各縣市政府針對準備懷孕的已婚夫妻提供健檢補助，檢查項目包含德國麻疹抗體、地中海型貧血與愛滋梅毒篩檢。
☑️每胎生育給付：中央生育給付／補助最高補足至每胎10萬元；另有部分縣市提供生育獎勵或津貼，實際資格及是否可同時請領依各地方政府規定
☑️0–6歲育兒津貼：第1胎每月補助5000元、第2胎每月6000元、第3胎（含）以上每月7000元。出生60日內完成出生或初設戶籍登記並提出申請，可追溯自出生月份發給。
☑️育嬰留職停薪津貼：前6個月可領平均月投保薪資80%的津貼及薪資補助；2026年起開放以「日」為單位申請，每名父母每名子女最多30日，且仍計入最長2年的育嬰留職停薪期間。
🟡家中有長輩必看！長照3.0四大補助、報稅再多18萬元扣除額
1966一通電話申請長照！「長照四包錢」一次看
長照補助不再侷限於高齡者，全年齡失智且失能者（含年輕型失智）以及腦中風、骨折等急性後期照護對象均納入範圍，民眾只需撥打免付費專線1966，照管專員將到府評估核定下列4大類補助：
1、居家服務、日間照顧等，依照管專員評估的長照需要等級核定額度，實際補助及自負額依資格與服務項目而定。
2、補助失能者往返醫療院所複診或日照中心，每月補助額度約1,680元至2,400元。
3、輪椅、氣墊床購買或扶手加裝、防滑工程，依長照需要等級核定額度，115年7月1日起相關額度提高，實際補助依失能等級及項目而定。
4、為家庭照顧者提供短期替代照顧服務，紓解照顧壓力。
2027報稅有感！長照特別扣除額提高至18萬元
為減輕照顧失能家人的經濟負擔，財政部與衛福部配合推動「長期照顧特別扣除額」，自2026年度起，符合聘僱外籍看護、使用長照服務、入住住宿式機構或經評估為失能者家庭，每人每年扣除額度由12萬元提高至18萬元，2027年5月申報所得稅時正式適用。
🟡2026政府補助怎麼領？4大常見問題一次解答
Q：去做免費健檢或洗牙時，需要帶什麼文件？需要額外收費嗎？
A：前往健保特約醫療院所或衛生所時，通常需攜帶健保卡及身分證明文件，實際應備文件建議事前向受理院所確認。公費篩檢項目本身免費，但診所仍會依法收取基礎掛號費與部分負擔。
Q：心理諮商補助3次用完後，如果還有需求該怎麼辦？
A：衛福部青壯世代心理健康支持方案提供每人3次免費心理諮商，若3次使用完畢仍有需求，可再尋求醫療院所、社區心理衛生中心等其他心理健康資源。
Q：長照服務該如何開始申請？一定要領有身心障礙手冊嗎？
A：不需要先領有身心障礙手冊，只要家人有失能、失智或照顧需求，直接撥打1966長照專線，照管中心就會派專員到府免費評估失能等級並核定補助額度。
🟡2026補助別漏領！最後檢查4件事，符合資格就趕快申請
1、檢查健保卡紀錄，核對自己今年是否已完成符合資格的健保牙結石清除，以及分齡成人預防保健。
2、確認各項癌症篩檢與B肝、C肝、幽門桿菌的年齡限制，及早向衛生所或特約診所預約。
3、若家中有新生兒、租屋族或老舊家電淘汰，請務必於規定期限內送件申請。
4、善用1966與免費專線，家中若有長輩需要照護或需要法律、職涯諮詢，可先利用政府免費窗口尋求專業協助。