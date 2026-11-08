我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡2026政府福利懶人包！從13歲到70歲「這些免費資源」別錯過

🟡免費健檢一次看！洗牙、成人健檢、癌篩「符合資格就能用」

🟡15至45歲別錯過！免費心理諮商、青年求職津貼與法律諮詢一次看

🟡租屋、車禍、勞資糾紛別急著花錢！這些地方有免費法律諮詢

🟡家電、汽車都能省！2026生活補助一次盤點

🟡生小孩最高領多少？生育給付、育兒津貼全攻略

🟡家中有長輩必看！長照3.0四大補助、報稅再多18萬元扣除額

🟡2026政府補助怎麼領？4大常見問題一次解答

🟡2026補助別漏領！最後檢查4件事，符合資格就趕快申請

2026年接近尾聲，台灣有哪些免費健檢、政府補助和生活津貼可以領？從健康檢查、癌症篩檢、健保洗牙、心理諮商、青年尋職津貼、文化幣，到生育給付、育兒津貼、長照3.0與節能家電補助，針對不同年齡、身分與家庭需求推出多項福利，錯過就可能少領一筆。本文一次整理2026年免費福利、政府補助、健康檢查、癌症篩檢與生活津貼，快檢查有哪些權益可以使用。◾項目：健保免費洗牙◾額度：每半年1次（高風險族群每3個月1次）◾管道：健保特約牙科診所◾項目：文化部文化幣◾額度：每年1200點◾管道：文化幣專屬App帳號綁定◾項目：支援青年就業計畫尋職津貼◾資格：本國籍初次尋職、未在學且未就業連續60日以上青年◾額度：每次6000元，最高發放1.8萬元◾管道：青年職涯發展中心、公立就業服務機構◾項目：心理健康支持方案◾額度：每人3次免費心理諮商◾管道：衛福部合作心理諮商機構與診所◾項目：成人預防保健健檢◾額度：每5年1次免費健檢◾管道：衛生所或健保特約醫院◾項目：成人預防保健健檢◾額度：每3年1次免費健檢◾管道：衛生所或健保特約醫院◾項目：B型、C型肝炎及胃幽門螺旋桿菌公費篩檢◾額度：B、C肝符合資格者終身1次；45至74歲幽門螺旋桿菌終身1次◾管道：預防保健特約醫療院所等◾項目：成人預防保健、符合資格者可申請長照服務◾額度：成人健檢每年1次；長照服務依照管評估結果核定◾管道：特約醫療院所、衛生所、長照服務專線1966◾項目：自願繳回駕照公共運輸乘車回饋◾額度：每月最高回饋1500元，累計最高3.6萬元◾管道：監理所辦理繳回，綁定TPASS回饋◾項目：生育給付、育兒津貼與育嬰留職停薪津貼◾額度：生育補足至10萬元、每月領取5000元至7000元津貼◾管道：勞保局、衛生福利部幼兒津貼專區國健署與中央健保署針對國人常見慢性病與癌症，提供完整的公費預防保健服務。根據中央健康保險署規定，年滿13歲以上且具健保資格民眾，每半年可接受1次健保給付的牙結石清除服務（洗牙）。對於孕婦、糖尿病、口乾症，以及腦血管疾病、洗腎、惡性腫瘤等特定高風險族群，每3個月可接受1次牙結石清除服務。成人預防保健服務以慢性病早期篩檢為核心，涵蓋血壓、空腹血糖、血脂（膽固醇、三酸甘油酯）、腎功能指標（肌酸酐）、BMI身體質量指數評估及醫師問診，分齡給付規範如下：◾30至39歲民眾：每5年補助1次免費健康檢查。◾40至64歲民眾：每3年補助1次免費健康檢查。◾65歲以上長者（及55歲以上原住民）：每年補助1次免費健康檢查。肝癌與胃癌在早期常無明顯症狀，國民健康署針對消化系統提供以下終身一次的公費預防資源。◾B型與C型肝炎篩檢：凡民國75年（含）以前出生、年滿45至79歲之民眾（原住民放寬至40歲起），可享有終身1次免費B、C肝炎篩檢。◾幽門螺旋桿菌檢測：年滿45至74歲民眾可享有終身1次免費糞便抗原檢驗。癌症長期位居國人十大死因之首，國健署全面擴大六大癌症免費篩檢資格，各類癌篩對象與實施細節如下。◾適用對象：25歲至29歲女性每3年1次；30歲以上女性每年1次◾篩檢方式：子宮頸抹片檢查◾補助說明：全額公費補助◾適用對象：40歲至74歲女性◾篩檢方式：乳房X光攝影檢查◾補助說明：每2年提供1次免費檢查◾適用對象：45歲至74歲民眾（具一等親家族史者放寬至40歲起）。◾篩檢方式：定量免疫法糞便潛血檢查◾補助說明：每2年提供1次免費檢查◾適用對象：45歲至74歲民眾◾篩檢方式：幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗◾補助說明：提供終身1次免費檢驗◾適用對象：50歲至74歲重度吸菸者或具肺癌家族史者（男性45歲至74歲、女性40歲至74歲）◾篩檢方式：低劑量電腦斷層掃描（LDCT）◾補助說明：每2年提供1次免費檢查◾適用對象：30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣者，或18歲以上嚼檳榔原住民◾篩檢方式：目視口腔黏膜檢查◾補助說明：每2年提供1次免費檢查每人可獲得3次免費心理諮商補助，提供實體面對面諮商，部分核准機構也支援通訊視訊諮商。民眾僅需透過衛福部「心理健康資源地圖」，查詢合作醫療院所或諮商機構，備妥身分證件直接向機構預約即可使用。初次尋職青年符合計畫規定者，可分階段申請3次尋職津貼，每次6000元，最高1萬8000元。若順利找到工作並穩定受僱一定期間，還可額外申請就業獎勵金，各地「青年職涯發展中心」與「就業服務站」也提供免費的一對一履歷健檢與面試模擬。遇到租屋糾紛、車禍賠償或勞資合約問題時，可向法律扶助基金會、各地方法院及各縣市政府提供的法律諮詢服務洽詢，實際服務時間、預約方式及資格依各單位規定。依據經濟部與財政部政策，民眾汰換家中的舊冷氣與舊冰箱，購買符合住宅用一級能效的新品並完成舊機回收：◾節能補助：經濟部每台補助3000元。◾貨物稅減免：財政部退還減徵貨物稅最高2000元。為加速老舊車輛淘汰並提升安全，財政部提供汽車新購及汰舊換新貨物稅優惠。◾中古車報廢換購：報廢或出口符合資格的老舊中古車並購買新車，可減徵退還貨物稅5萬元。◾新購小型車加碼：購買汽缸排氣量在2000cc以下且行照為小客車之全新車輛，可再享減徵5萬元優惠。交通部鼓勵70歲以上高齡駕駛自願繳回駕照轉用大眾運輸，推出了交通乘車回饋制度：◾回饋條件：70歲以上長者自願繳回名下所有駕照並完成登錄。◾補助額度：搭乘大眾運輸工具可享50%實際支出回饋，每月最高回饋1500元，補助期最長為2年（24個月），每人累計最高可領取3萬6000元。各縣市政府針對準備懷孕的已婚夫妻提供健檢補助，檢查項目包含德國麻疹抗體、地中海型貧血與愛滋梅毒篩檢。：中央生育給付／補助最高補足至每胎10萬元；另有部分縣市提供生育獎勵或津貼，實際資格及是否可同時請領依各地方政府規定第1胎每月補助5000元、第2胎每月6000元、第3胎（含）以上每月7000元。出生60日內完成出生或初設戶籍登記並提出申請，可追溯自出生月份發給。前6個月可領平均月投保薪資80%的津貼及薪資補助；2026年起開放以「日」為單位申請，每名父母每名子女最多30日，且仍計入最長2年的育嬰留職停薪期間。長照補助不再侷限於高齡者，全年齡失智且失能者（含年輕型失智）以及腦中風、骨折等急性後期照護對象均納入範圍，民眾只需撥打免付費專線1966，照管專員將到府評估核定下列4大類補助：1、居家服務、日間照顧等，依照管專員評估的長照需要等級核定額度，實際補助及自負額依資格與服務項目而定。2、補助失能者往返醫療院所複診或日照中心，每月補助額度約1,680元至2,400元。3、輪椅、氣墊床購買或扶手加裝、防滑工程，依長照需要等級核定額度，115年7月1日起相關額度提高，實際補助依失能等級及項目而定。4、為家庭照顧者提供短期替代照顧服務，紓解照顧壓力。為減輕照顧失能家人的經濟負擔，財政部與衛福部配合推動「長期照顧特別扣除額」，自2026年度起，符合聘僱外籍看護、使用長照服務、入住住宿式機構或經評估為失能者家庭，每人每年扣除額度由12萬元提高至18萬元，2027年5月申報所得稅時正式適用。A：前往健保特約醫療院所或衛生所時，通常需攜帶健保卡及身分證明文件，實際應備文件建議事前向受理院所確認。公費篩檢項目本身免費，但診所仍會依法收取基礎掛號費與部分負擔。A：衛福部青壯世代心理健康支持方案提供每人3次免費心理諮商，若3次使用完畢仍有需求，可再尋求醫療院所、社區心理衛生中心等其他心理健康資源。A：不需要先領有身心障礙手冊，只要家人有失能、失智或照顧需求，直接撥打1966長照專線，照管中心就會派專員到府免費評估失能等級並核定補助額度。1、檢查健保卡紀錄，核對自己今年是否已完成符合資格的健保牙結石清除，以及分齡成人預防保健。2、確認各項癌症篩檢與B肝、C肝、幽門桿菌的年齡限制，及早向衛生所或特約診所預約。3、若家中有新生兒、租屋族或老舊家電淘汰，請務必於規定期限內送件申請。4、善用1966與免費專線，家中若有長輩需要照護或需要法律、職涯諮詢，可先利用政府免費窗口尋求專業協助。