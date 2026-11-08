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針對國民黨陣營日前在造勢場合指稱「何欣純當選將取消老人健保補助」，何欣純競選總部今(8)日召開記者會強力反擊。由台中市議會民進黨團總召周永鴻、競總發言人陳淑華及林俊裕共同出席，痛批對手刻意散布不實謠言、恐嚇市民，並當場播放何欣純早已公開承諾延續補助的影片，強調立場始終一致，老人健保補助絕對繼續，長輩福利還要再加碼。周永鴻質疑，江啟臣與盧秀燕在造勢場合公然造謠，明年度相關預算早已編列，何欣純也一再重申補助延續，國民黨卻仍惡意扭曲。他要求江啟臣站出來說清楚，這種靠造謠抹黑的選風是否為其授意的選舉手法？並呼籲台中長輩放心，何欣純提出的「六星級福利政策」不僅健保繼續，敬老愛心卡更將加碼，並補助帶狀疱疹疫苗。陳淑華指出，國民黨團不可能不知道明年度預算已編列健保補助，卻仍「魚目混珠」恐嚇市民。她細數何欣純對長輩與教育的完整規劃，包含敬老愛心卡每月點數不歸零、計程車單趟補助提高至200點、擴大至超商超市與農漁會使用，以及推動公私立國中小營養午餐免費。她諷刺，對手過去不斷跟進何欣純的政見，如今卻反過來抹黑她早已承諾的政策，令人遺憾。林俊裕則批評，江啟臣的造勢大會淪為「造謠大會」。他指出，江啟臣過去在8月曾「致敬、模仿」何欣純5、6月提出的敬老愛心卡與帶狀疱疹疫苗政見，可見江對何欣純的政策知之甚詳，卻仍刻意散布相反說法，明知故犯。何欣純競選總部強調，「拒絕抹黑，正向選舉」呼籲江啟臣及國民黨不要因選情緊繃就走回抹黑老路，應以政策願景正面對決。