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▲蕭煌奇雖然眼睛不方便，但他會靠聽的方式來掌握台股資訊。（圖／翻攝自蕭煌奇FB）

近期台股震盪下挫，許多投資人面臨套牢焦慮，不知該何去何從。金曲歌王蕭煌奇身為演藝圈隱形富豪，近年投入千萬資金闖蕩股海，過去也曾因國際政經局勢衝擊，短短3天帳面蒸發千萬元、宛如賠掉一棟房，但他靠著冷靜逢低布局台積電成功逆轉賺回。面對市場震盪，他以過來人經驗苦勸股市新手心態絕不能貪：「有賺就要跑！」，才不會面臨慘虧風險。蕭煌奇雖無法親自緊盯螢幕「看盤」，但他從疫情期間接觸投資以來，已養成每天早晨透過語音讀報軟體、收聽財經新聞掌握產業脈動的習慣，以獨特的「聽盤」方式下單操作。隨著經驗累積，但歌王的股海征途並非一路順風順水。據《今周刊》報導，。回想起當時的慘況，蕭煌奇心有餘悸地說：「看那數字好恐怖，一棟房子已經不見了。」雖然面臨巨額虧損，但蕭煌奇並未在恐慌中盲目殺跌，而是審慎評估市場價值後，因此蕭煌奇認為，如果確認一家公司具備成長潛力，被套牢時就必須展現耐性認真等待，而非自亂陣腳。走過大起大落的震盪行情，蕭煌奇也悟出一套風險控管法則，，只要達到預期目標或賺取差價，就應該適時出場，之後等待低點再重新進場。另外，蕭煌奇也分享過自己的買股經驗，建議挑選體質優良的龍頭標的長線持有，並善用「零股」機制分批進場，一次買進10股即可，按部就班累積資產。而蕭煌奇雖然買股有心得，但他也深知自己本業在創作、音樂領域，他曾透露自己光靠版稅就能月領10萬，這是他一開始沒想過的，因此他認為多寫歌才是保本的方法。而蕭煌奇目前名下有6處房產，除了自租、孝敬母親、拿來當工作室外，其他都出租，因此他除了投資外，也有穩定的現金入帳，這才能有勇氣在股海進出。