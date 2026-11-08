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▲五月天遭虧年紀大，主唱阿信幽默回應：「不排除貸款提告。」（圖／阿信Threads@ashin_ig）

▲昨晚，告五人追星成功！邀請到女神莫文蔚擔任演唱會嘉賓，並合唱〈唯一〉。（圖／相信音樂提供）

天團告五人6日起在台北小巨蛋舉辦演唱會，昨晚（7日）第二天依舊不僅帶來一連串夯曲，還安排煙火橋段，雲安坦言當下眼前一片白光，遭一旁犬青吐槽說：「純粹是年紀有了。」沒想到雲安竟笑回：「明年才出道10年，在樂團中還是新人，還有一些年紀更大的團。」暗指師兄五月天。對此，五月天主唱阿信則在社群上幽默回應：「不排除貸款提告ㄛ！」讓粉絲們看了笑翻，互相吐槽也看得出私下好交情。告五人除了歌單充滿驚喜，演唱會還安排煙火橋段，雲安表示施放煙火當下眼前突然一片白光，讓犬青吐槽說：「純粹是年紀有了！」讓雲安立刻回：「沒有這種事，明年才出道10年，今年是告五人出道第9年，我們在樂團中還是新人，上面還有一些年紀更大的團。」犬青笑說：「你是指那個5個人的團？」暗指出道已超過20年的五月天。此外，告五人還表示不怕唱到超時被罰錢，因為可以3個人均分，笑說：「5個人更好。」再次偷吐槽五月天有本錢。影片上傳到社群後，讓粉絲們看了笑翻，留言猛虧告五人：「皮在癢了」、「超皮！剛剛超時費也很皮，五個人分壓力更小」、「這段好好笑。」沒想到五月天主唱阿信竟親自現身留言，開玩笑說：「不排除貸款提告ㄛ。」網友則表示：「你可以全款提告的」、「你應該不用貸款也可以告」、「五人告告五人」、「你們不需要貸款提告吧，應該可以直接告..？」事實上，五月天與同門告五人私下有著好感情，曾多次互相擔任演唱會嘉賓。五月天在3年前擔任告五人「宇宙的有趣」演唱會嘉賓，兩團共同演唱歌曲〈知足〉，被粉絲封為「十全十美天團」。昨晚，告五人則邀請到女神莫文蔚助陣，並合唱〈唯一〉，雲安笑著向全場宣告：「我想跟你們說，這是屬於告五人的追星成功！」犬青也難掩激動地向偶像告白：「我真的很開心您願意來。」莫文蔚感性地說：「別這麼說，我真的是特別為你們從香港飛過來。」難得與偶像近距離互動，犬青忍不住分享上次見面的珍貴回憶，透露今年金曲獎頒獎典禮上與莫文蔚相遇，當天最大的收穫就是成功合照留念，更讓她難忘的是，當時莫文蔚演唱時竟然還特別對著她唱歌、送上「飯撒」，讓她至今印象深刻。圓夢見到偶像，雲安笑說：「下次Karen開演唱會，我們也會在搖滾區這裡，一起搖滾！聽一整場！」沒想到莫文蔚當場反邀三人：「要不下次我開演唱會，你們來當我嘉賓好了。」讓告五人立刻一口答應。