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太陽唱到一半滑倒 GD衝上前扶人

GD跪地用牛仔褲擦水 大聲也加入救援

韓國天團BIGBANG成員GD（G-DRAGON）、太陽、大聲11月7日、8日在泰國曼谷Rajamangala國家體育場舉辦《XX: Cosmos》世界巡迴演唱會，沒想到昨（7）日晚間演唱〈BiiiG〉時，太陽疑因舞台上的雨水，當場腳滑重摔，嚇得GD趕緊上前攙扶。眼看地板濕滑，GD竟直接跪下來，用自己的牛仔褲在地上來回滑動，試圖把積水擦乾，結果連自己都滑倒，一旁的大聲見狀也趕緊加入，上演一場「人體拖把秀」。粉絲公開曼谷演唱會影片，當時3人正在舞台上賣力唱跳〈BiiiG〉，太陽原本跟著音樂節奏移動，下一秒突然失去重心，整個人往後躺在地，GD發現後立刻靠過去，伸手確認他的狀況，所幸太陽很快就自行起身，繼續跟著音樂表演，沒因為這場意外中斷演出。後來GD擔心地板太滑，其他人又會跟著跌倒，直接雙膝跪地，用牛仔褲在地板左右滑動，認真擦起舞台，試圖把積水吸乾，沒想到自己也因為地板濕滑失去平衡滑倒，一旁的大聲看見後，立刻跟著下跪、以舞蹈動作配合GD，讓原本有些驚險的場面，瞬間變成3人臨時加碼的即興演出。GD忙著擦地板的同時，嘴巴也沒閒著，照樣拿著麥克風唱歌，等到他終於站起來，原本淺色的牛仔褲，膝蓋附近已經濕成一大片深色。粉絲看完影片，除了心疼太陽摔倒，也忍不住佩服GD的反應，明明自己也有滑倒的風險，卻還是第一時間想辦法處理積水，甚至不惜犧牲自己的褲子。