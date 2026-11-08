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選戰倒數20天，北市選情激烈，有身穿民進黨台北市長候選人沈伯洋「洋流」設計服飾的民眾站在馬路中央揮舞「洋流」旗幟，引發批評。不過有綠營支持者說這是藍營發動的「假旗行動」在反串，更不排除是共產黨第五縱隊出動，不過有穿著類似的男子被發現晚間出現在沈伯洋車掃中，遭疑是真實的「小水滴」。對此，台北市長蔣萬安今（8）日直言，選舉最後階段，支持者會越來越熱情，不希望好的都說自己陣營，不好的影響就翻臉不認，還扣給對手說反串。蔣萬安今出席北市議員陳炳甫競選總部成立活動，針對名嘴陳揮文發文說，沈伯洋內湖南港車掃聲勢很高，沈伯洋辦五場，希望你至少辦一場這樣活動？蔣萬安表示，他就是呼籲所有的好朋友，11月14號大家堅定捍衛這座城市的價值，堅守期待的安定。大家走上街頭參與遊行，最重要是讓大家勇敢站出來，在11月28日投下關鍵的一票。另外沈伯洋下週有大洋流車掃要辦在關渡宮，不過早上關渡宮董事長有表態力挺蔣萬安，是否感受到滿滿的溫暖與支持？蔣表示，非常感謝陳董事長，這幾年和關渡宮非常密切地合作，也謝謝他對地方有非常重要的貢獻，接下來他們會持續跟各地方社團、宮廟，一步一腳印，爭取所有市民的支持跟認同。