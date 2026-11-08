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首屆「2026海線國際嘉年華」11月7日至8日在中市清水運動場盛大舉行。由春雨文教基金會、曬台灣文化協會與玉雪公益協會共同發起，串聯近30家在地企業與民間團體，集結逾10國文化體驗、30餘攤特色市集與多元展演，打破國際交流多集中於市中心的框架，為海線注入豐沛的跨文化能量。本次活動最大特色為深度互動的跨國文化沉浸。現場不僅有異國美食與在地市集，更規劃如伊朗命名文化體驗，讓親子理解名字背後的文化祝福；印度展區則推出傳統地畫「Rangoli」彩繪，引導民眾透過色彩感知異國節慶美學。舞台區同步邀請各國表演團隊與在地學校輪番登台，搭配親子運動會、行動書車、泡泡秀與「大人限定微醺運動會」，兼顧各年齡層的育樂需求。曬台灣文化協會理事長葉婷阡指出，海線擁有深厚文史與產業底蘊，但過往較少大型國際交流。此次活動證明「國際化不必遠赴市中心，也能在地方扎根」，讓孩子在家鄉即能探索世界，也讓各國朋友走入海線、深耕在地連結。值得一提的是，本次嘉年華由民間自主籌措經費，獲得光田綜合醫院、信義房屋、青輔實業、臺中港酒店、臺中市立圖書館、小鹿文娛及高美燈塔園區等近30家單位支持，展現跨領域合作實力。玉雪公益協會理事長顏子岳強調，這不只是兩天的活動，而是為青年、學校與企業搭建的長期平台，未來將持續推動，期盼常態化為海線代表性的年度盛事。春雨文教基金會執行長蔡竺君表示，把世界帶進海線，也讓世界看見海線，是核心願景，期許孩子能從扎根家鄉中建立自信，帶著在地故事接軌國際，攜手各界夥伴為海線開創更多元、開放的未來。