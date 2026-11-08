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客隊 主隊 終場比分 勝隊最高得分 敗隊最高得分 丹佛金塊 印第安那溜馬 金塊114：102溜馬 約基奇（Nikola Jokic）19分 西亞卡姆（Pascal Siakam）23分 布魯克林籃網 亞特蘭大老鷹 老鷹124：121籃網 強森（Jalen Johnson）30分 波特（Michael Porter Jr.）25分 紐約尼克 克里夫蘭騎士 尼克109：97騎士 布朗森（Jalen Brunson）31分 米切爾（Donovan Mitchell）37分 華盛頓巫師 奧克拉荷馬雷霆 雷霆114：75巫師 吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）30分 迪班薩（AJ Dybantsa）19分 奧蘭多魔術 金州勇士 勇士126：119魔術（延長賽） 柯瑞（Stephen Curry）41分 小瓦格納（Franz Wagner）30分 休士頓火箭 鳳凰城太陽 太陽102：99火箭 布克（Devin Booker）24分 杜蘭特（Kevin Durant）21分

比賽時間 客隊 主隊 對戰組合 04:30 費城76人 芝加哥公牛 76人作客挑戰公牛 07:00 洛杉磯湖人 底特律活塞 湖人作客挑戰活塞 08:00 猶他爵士 明尼蘇達灰狼 爵士作客挑戰灰狼 08:30 布魯克林籃網 達拉斯獨行俠 籃網作客挑戰獨行俠 09:00 波士頓塞爾提克 密爾瓦基公鹿 塞爾提克作客挑戰公鹿 10:00 紐奧良鵜鶘 洛杉磯快艇 鵜鶘作客挑戰快艇 10:00 邁阿密熱火 沙加緬度國王 熱火作客挑戰國王

開季歷經0勝3負亂流的金州勇士隊，如今在當家看板球星柯瑞（Stephen Curry）的帶領下展現王者底蘊！勇士隊今（8）日坐鎮主場大通中心迎戰奧蘭多魔術隊，雙方鏖戰至延長賽，柯瑞全場19投13中、狂轟41分、6籃板與6助攻，並在延長賽獨攬5分主宰戰局，率領勇士以126：119驚險拆穿魔術，強勢拉出一波7連勝（戰績攀升至7勝3負），同時送給對手4連敗。比賽首節勇士展現極佳外線準頭，開局拉出6：0攻勢，隨後靠著尼昂（Georges Niang）與梅爾頓（De'Anthony Melton）連續飆進外線，以一波10：0猛攻將領先擴大至雙位數，首節打完以31：19領先。次節勇士多點開花，柯瑞半場6投5中高效率收割14分，帶領球隊帶著57比41的16分領先進入中場；這也讓柯瑞以1077場的出賽速度，正式成為NBA歷史上最快達成「25000分、5000籃板、5000助攻」的控球後衛。然而易籃後戰局風雲變色，本季第三節場均得分高居聯盟之冠的勇士遭遇亂流，傷兵滿營的魔術在小瓦格納（Franz Wagner）與達席爾瓦（Tristan da Silva）帶領下展開瘋狂絕地反攻，打出一波11：0反擊高潮，在第三節末以78：77逆轉超前。進入決戰第四節，雙方展開高強度拉鋸，關鍵時刻柯瑞兩度頂住防守飆進超前三分，並在正規時間終了前25秒突破上籃得手；但魔術前鋒凱恩（Jamal Cain）在最後時刻補籃得手戲劇化絕平，將戰局以110：110拖入延長賽。進入延長賽後，柯瑞再度展現巨星價值，個人連投帶切獨拿5分，在最後55秒幫助勇士取得122：118的關鍵領先，徹底擊潰魔術反撲氣焰，魔術自己也陷入無法投進罰球的問題，只能看著對手帶走勝利。終場勇士便以7分之差收下這場得來不易的苦勝。除了柯瑞全場41分的無解表現外，勇士大物新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場挹注23分、8籃板與3阻攻，展現最佳新秀熱門身手；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球7投4中挹注15分與7籃板。值得一提的是，主帥科爾（Steve Kerr）賽前特別針對格林（Draymond Green）本季的戰術定位釋疑，指出因新秀倫德伯格的進駐，格林本季幾乎全面移往五號位中鋒角色，主要負責高位掩護與空間串聯；此役格林雖然僅出手得到2分，但全場狂送13次助攻，外帶6籃板、2抄截與2阻攻，完美詮釋了球隊進攻中樞的角色。魔術方面，在狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）持續因傷缺陣的情況下，小瓦格納狂轟30分、6籃板與11助攻，達席爾瓦與小卡特（Wendell Carter Jr.）雙雙攻下19分，凱恩與布萊克（Anthony Black）亦各有18分進帳，全隊五人得分突破18分，展現極強韌性，可惜在延長賽關鍵時刻無力抗衡柯瑞的巨星單打，只能無奈吞下近期4連敗。在今日其餘場次方面，西區勁旅金塊隊在約基奇（Nikola Jokic）繳出19分、13籃板與8助攻的全能穿針引線下，以114：102力克溜馬隊收下2連勝，溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）雖攻下全場最高23分並達成生涯13000分里程碑，依舊難挽球隊敗局；紐約尼克隊則靠著布朗森（Jalen Brunson）狂飆31分與唐斯（Karl-Anthony Towns）挹注29分、13籃板的雙星統治力，客場以109：97擊敗騎士隊勇奪3連勝，讓轟下37分的騎士一哥米切爾（Donovan Mitchell）黯然吞敗。此外，奧克拉荷馬雷霆隊展現攻防宰制力，當家球星吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下30分，率隊以114比75狂勝巫師隊39分；亞特蘭大老鷹隊憑藉強森（Jalen Johnson）猛轟30分，以124：121險勝由波特（Michael Porter Jr.，25分）領軍的布魯克林籃網隊；鳳凰城太陽隊則在布克（Devin Booker）進帳24分的穩健發揮下，以102：99在最後關頭險勝杜蘭特（Kevin Durant，21分）坐鎮的休士頓火箭隊。