開季歷經0勝3負亂流的金州勇士隊，如今在當家看板球星柯瑞（Stephen Curry）的帶領下展現王者底蘊！勇士隊今（8）日坐鎮主場大通中心迎戰奧蘭多魔術隊，雙方鏖戰至延長賽，柯瑞全場19投13中、狂轟41分、6籃板與6助攻，並在延長賽獨攬5分主宰戰局，率領勇士以126：119驚險拆穿魔術，強勢拉出一波7連勝（戰績攀升至7勝3負），同時送給對手4連敗。
柯瑞半場締造里程碑 魔術下半場頑強反撲逼入延長賽
比賽首節勇士展現極佳外線準頭，開局拉出6：0攻勢，隨後靠著尼昂（Georges Niang）與梅爾頓（De'Anthony Melton）連續飆進外線，以一波10：0猛攻將領先擴大至雙位數，首節打完以31：19領先。次節勇士多點開花，柯瑞半場6投5中高效率收割14分，帶領球隊帶著57比41的16分領先進入中場；這也讓柯瑞以1077場的出賽速度，正式成為NBA歷史上最快達成「25000分、5000籃板、5000助攻」的控球後衛。
然而易籃後戰局風雲變色，本季第三節場均得分高居聯盟之冠的勇士遭遇亂流，傷兵滿營的魔術在小瓦格納（Franz Wagner）與達席爾瓦（Tristan da Silva）帶領下展開瘋狂絕地反攻，打出一波11：0反擊高潮，在第三節末以78：77逆轉超前。進入決戰第四節，雙方展開高強度拉鋸，關鍵時刻柯瑞兩度頂住防守飆進超前三分，並在正規時間終了前25秒突破上籃得手；但魔術前鋒凱恩（Jamal Cain）在最後時刻補籃得手戲劇化絕平，將戰局以110：110拖入延長賽。
延長賽柯瑞連砍5分定江山 格林狂送13助攻
進入延長賽後，柯瑞再度展現巨星價值，個人連投帶切獨拿5分，在最後55秒幫助勇士取得122：118的關鍵領先，徹底擊潰魔術反撲氣焰，魔術自己也陷入無法投進罰球的問題，只能看著對手帶走勝利。終場勇士便以7分之差收下這場得來不易的苦勝。
除了柯瑞全場41分的無解表現外，勇士大物新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場挹注23分、8籃板與3阻攻，展現最佳新秀熱門身手；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球7投4中挹注15分與7籃板。值得一提的是，主帥科爾（Steve Kerr）賽前特別針對格林（Draymond Green）本季的戰術定位釋疑，指出因新秀倫德伯格的進駐，格林本季幾乎全面移往五號位中鋒角色，主要負責高位掩護與空間串聯；此役格林雖然僅出手得到2分，但全場狂送13次助攻，外帶6籃板、2抄截與2阻攻，完美詮釋了球隊進攻中樞的角色。
魔術方面，在狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）持續因傷缺陣的情況下，小瓦格納狂轟30分、6籃板與11助攻，達席爾瓦與小卡特（Wendell Carter Jr.）雙雙攻下19分，凱恩與布萊克（Anthony Black）亦各有18分進帳，全隊五人得分突破18分，展現極強韌性，可惜在延長賽關鍵時刻無力抗衡柯瑞的巨星單打，只能無奈吞下近期4連敗。
金塊險勝贏球 約基奇拿下19分13籃板
在今日其餘場次方面，西區勁旅金塊隊在約基奇（Nikola Jokic）繳出19分、13籃板與8助攻的全能穿針引線下，以114：102力克溜馬隊收下2連勝，溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）雖攻下全場最高23分並達成生涯13000分里程碑，依舊難挽球隊敗局；紐約尼克隊則靠著布朗森（Jalen Brunson）狂飆31分與唐斯（Karl-Anthony Towns）挹注29分、13籃板的雙星統治力，客場以109：97擊敗騎士隊勇奪3連勝，讓轟下37分的騎士一哥米切爾（Donovan Mitchell）黯然吞敗。
此外，奧克拉荷馬雷霆隊展現攻防宰制力，當家球星吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下30分，率隊以114比75狂勝巫師隊39分；亞特蘭大老鷹隊憑藉強森（Jalen Johnson）猛轟30分，以124：121險勝由波特（Michael Porter Jr.，25分）領軍的布魯克林籃網隊；鳳凰城太陽隊則在布克（Devin Booker）進帳24分的穩健發揮下，以102：99在最後關頭險勝杜蘭特（Kevin Durant，21分）坐鎮的休士頓火箭隊。
NBA 11月8日比賽戰報結果
NBA 11月9日明日賽程時間表（台灣時間）
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽首節勇士展現極佳外線準頭，開局拉出6：0攻勢，隨後靠著尼昂（Georges Niang）與梅爾頓（De'Anthony Melton）連續飆進外線，以一波10：0猛攻將領先擴大至雙位數，首節打完以31：19領先。次節勇士多點開花，柯瑞半場6投5中高效率收割14分，帶領球隊帶著57比41的16分領先進入中場；這也讓柯瑞以1077場的出賽速度，正式成為NBA歷史上最快達成「25000分、5000籃板、5000助攻」的控球後衛。
然而易籃後戰局風雲變色，本季第三節場均得分高居聯盟之冠的勇士遭遇亂流，傷兵滿營的魔術在小瓦格納（Franz Wagner）與達席爾瓦（Tristan da Silva）帶領下展開瘋狂絕地反攻，打出一波11：0反擊高潮，在第三節末以78：77逆轉超前。進入決戰第四節，雙方展開高強度拉鋸，關鍵時刻柯瑞兩度頂住防守飆進超前三分，並在正規時間終了前25秒突破上籃得手；但魔術前鋒凱恩（Jamal Cain）在最後時刻補籃得手戲劇化絕平，將戰局以110：110拖入延長賽。
進入延長賽後，柯瑞再度展現巨星價值，個人連投帶切獨拿5分，在最後55秒幫助勇士取得122：118的關鍵領先，徹底擊潰魔術反撲氣焰，魔術自己也陷入無法投進罰球的問題，只能看著對手帶走勝利。終場勇士便以7分之差收下這場得來不易的苦勝。
除了柯瑞全場41分的無解表現外，勇士大物新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）全場挹注23分、8籃板與3阻攻，展現最佳新秀熱門身手；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球7投4中挹注15分與7籃板。值得一提的是，主帥科爾（Steve Kerr）賽前特別針對格林（Draymond Green）本季的戰術定位釋疑，指出因新秀倫德伯格的進駐，格林本季幾乎全面移往五號位中鋒角色，主要負責高位掩護與空間串聯；此役格林雖然僅出手得到2分，但全場狂送13次助攻，外帶6籃板、2抄截與2阻攻，完美詮釋了球隊進攻中樞的角色。
魔術方面，在狀元郎班凱羅（Paolo Banchero）持續因傷缺陣的情況下，小瓦格納狂轟30分、6籃板與11助攻，達席爾瓦與小卡特（Wendell Carter Jr.）雙雙攻下19分，凱恩與布萊克（Anthony Black）亦各有18分進帳，全隊五人得分突破18分，展現極強韌性，可惜在延長賽關鍵時刻無力抗衡柯瑞的巨星單打，只能無奈吞下近期4連敗。
在今日其餘場次方面，西區勁旅金塊隊在約基奇（Nikola Jokic）繳出19分、13籃板與8助攻的全能穿針引線下，以114：102力克溜馬隊收下2連勝，溜馬前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）雖攻下全場最高23分並達成生涯13000分里程碑，依舊難挽球隊敗局；紐約尼克隊則靠著布朗森（Jalen Brunson）狂飆31分與唐斯（Karl-Anthony Towns）挹注29分、13籃板的雙星統治力，客場以109：97擊敗騎士隊勇奪3連勝，讓轟下37分的騎士一哥米切爾（Donovan Mitchell）黯然吞敗。
此外，奧克拉荷馬雷霆隊展現攻防宰制力，當家球星吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下30分，率隊以114比75狂勝巫師隊39分；亞特蘭大老鷹隊憑藉強森（Jalen Johnson）猛轟30分，以124：121險勝由波特（Michael Porter Jr.，25分）領軍的布魯克林籃網隊；鳳凰城太陽隊則在布克（Devin Booker）進帳24分的穩健發揮下，以102：99在最後關頭險勝杜蘭特（Kevin Durant，21分）坐鎮的休士頓火箭隊。
|客隊
|主隊
|終場比分
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|丹佛金塊
|印第安那溜馬
|金塊114：102溜馬
|約基奇（Nikola Jokic）19分
|西亞卡姆（Pascal Siakam）23分
|布魯克林籃網
|亞特蘭大老鷹
|老鷹124：121籃網
|強森（Jalen Johnson）30分
|波特（Michael Porter Jr.）25分
|紐約尼克
|克里夫蘭騎士
|尼克109：97騎士
|布朗森（Jalen Brunson）31分
|米切爾（Donovan Mitchell）37分
|華盛頓巫師
|奧克拉荷馬雷霆
|雷霆114：75巫師
|吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）30分
|迪班薩（AJ Dybantsa）19分
|奧蘭多魔術
|金州勇士
|勇士126：119魔術（延長賽）
|柯瑞（Stephen Curry）41分
|小瓦格納（Franz Wagner）30分
|休士頓火箭
|鳳凰城太陽
|太陽102：99火箭
|布克（Devin Booker）24分
|杜蘭特（Kevin Durant）21分
|比賽時間
|客隊
|主隊
|對戰組合
|04:30
|費城76人
|芝加哥公牛
|76人作客挑戰公牛
|07:00
|洛杉磯湖人
|底特律活塞
|湖人作客挑戰活塞
|08:00
|猶他爵士
|明尼蘇達灰狼
|爵士作客挑戰灰狼
|08:30
|布魯克林籃網
|達拉斯獨行俠
|籃網作客挑戰獨行俠
|09:00
|波士頓塞爾提克
|密爾瓦基公鹿
|塞爾提克作客挑戰公鹿
|10:00
|紐奧良鵜鶘
|洛杉磯快艇
|鵜鶘作客挑戰快艇
|10:00
|邁阿密熱火
|沙加緬度國王
|熱火作客挑戰國王