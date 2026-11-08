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選戰倒數19天，選情進入白熱化，民進黨各縣市長候選人希望洋流外溢加持，對此台北市長候選人沈伯洋今（8）日受訪表示，跟很多候選人平時私底下就蠻認識的，對於北市與各縣市間市政合作也寫的差不多，希望當然有機會可以到各縣市，但北市選情真的非常緊繃，「我們現在要拚逆轉勝，所以時間上的拿捏，還要再考慮一下」。選戰倒數不到20天，沈伯洋受訪被問及包括台中、基隆、桃園還有竹市希望洋流能夠前來造勢拉抬選情。沈伯洋表示，現在都會透過連線或錄影的方式，因為畢竟台北的選情還是很緊繃，當然大家都很想互相幫忙，但是就是因為台北其實太緊繃了，所以現在還是在微調當中，看我們能做什麼。沈伯洋表示，很多候選人其實平常私下本來就蠻認識的，所以大家也都會來討論縣市間的合作，自己對於縣市間的合作，大概都已經寫的也都差不多了，雖然希望當然有機會能夠到各縣市去，但因為北市真的非常緊繃，「我們現在要拚逆轉勝，所以時間上的拿捏，還要再考慮一下」。