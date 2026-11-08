一波偏強的東北季風今（8）日晚上增強，中央氣象署表示，周一至周二（11月9日至11月10日）北台灣氣溫明顯下滑，周二清晨最低僅剩15至16度，北部一天降溫達到10度以上。此外，周一至周三北部、東半部雨勢明顯，大台北、宜蘭要慎防局部大雨，周四（11月12日）才會趨緩。
周二清晨最冷 北台灣低溫僅15度
氣象署預報員王品翔指出，今天白天全台晴到多雲，北部高溫28度、中南部高溫30度，不過入夜後東北季風增強，周一整天都是降溫過程，周二清晨氣溫最低，北部只有17至18度，空曠地區15至16度，白天高溫剩下21至22度，中南部早晚也只有19至20度，高溫24至25度。
周三前都是濕冷 大台北、宜蘭慎防大雨
王品翔提醒，下波東北季風不只降溫，還會導致台灣水氣增多，周一至周三，北部、東半部全天都有雨勢，尤其「大台北、宜蘭」要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨。
颱風動態方面，查帕卡颱風持續在關島附近海域發展，預估今天下半天到明天，有機會增強為中度颱風，路徑則是先朝西北西方向移動，抵達日本南方海域後，大角度轉向東北，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報員王品翔指出，今天白天全台晴到多雲，北部高溫28度、中南部高溫30度，不過入夜後東北季風增強，周一整天都是降溫過程，周二清晨氣溫最低，北部只有17至18度，空曠地區15至16度，白天高溫剩下21至22度，中南部早晚也只有19至20度，高溫24至25度。
王品翔提醒，下波東北季風不只降溫，還會導致台灣水氣增多，周一至周三，北部、東半部全天都有雨勢，尤其「大台北、宜蘭」要注意局部大雨，其他地區多雲到晴；周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨。
颱風動態方面，查帕卡颱風持續在關島附近海域發展，預估今天下半天到明天，有機會增強為中度颱風，路徑則是先朝西北西方向移動，抵達日本南方海域後，大角度轉向東北，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。