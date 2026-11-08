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不滿卓榮泰封殺健保補助！李四川批蘇巧慧不敢發聲

黃國昌質疑北市有新北為何不行？

蘇巧慧正面迎戰：強行通過違憲且排擠施政

為落實醫療平權，藍白以人數優勢，在立法院三讀通過《老人福利法》修正草案，綜所稅未達20%的65歲以上老人免繳健保費。但行政院擔心影響中低收入老人的既有醫療保障，因此宣布「不副署」，卻引發新北市長選舉攻防。國民黨候選人李四川再喊話對手蘇巧慧，為什麼在行政院長卓榮泰面前，不敢為新北市長輩講半句話？籲兩人道歉。卓榮泰不副署老福法修法，藍白陣營撿到槍，連日針對該議題猛轟。李四川說，卓榮泰封殺新北市八十幾萬長輩的健保費補助，又要新北人支持蘇巧慧，他的心中到底有沒有人民？蘇巧慧家族能從國發院包括所有的補助拿到4千多萬的投資跟補助，但對於長輩每個月幾百塊都不願意，這樣公平嗎？競辦也痛批，卓榮泰跟蘇巧慧就是「封殺新北長者權益的政客連線」。和李四川一同出席活動的民眾黨主席黃國昌也直言，為何台北市長者可以拿到健保補助，為什麼新北不能？請問幫蘇巧慧站台的卓榮泰為什麼要封殺《老人福利法》的修法？要不要跟所有所有新北市的長者說明下，為什麼要扼殺這麼好的一個福利政策？這明明是讓全國的長者一致性地能夠得到健康醫療平權。藍白窮追猛打，蘇巧慧也正面應戰表示，長輩的健保費是不是屬於社會福利，在醫界、社會都還有很多的討論。但立法院要編列預算，還是應該要經過跟行政部門討論，這才符合憲法的精神。如果現在這樣強行通過的話，不但違反了憲法精神，也排擠了既有預算和既有施政措施，並不是國家長治久安的方式，所以還是希望所有的預算編列、預算討論能夠回歸憲法、回歸預算法的精神。