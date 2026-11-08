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中華隊交手地主尼加拉瓜 開局丟3分

中華隊第3局展開攻勢 雷皓博壓制全場

中華隊連2局有攻勢 仍以2分差敗北

U23世界盃持續熱戰！中華隊今（8）日預賽第2場交手地主尼加拉瓜，推出國體大側投王牌王翾祈，但開局就被攻下3分，中華隊一路苦追，搭配雷皓博上場一路壓制對手，中華隊最後半局1出局後甚至一度攻佔滿壘，可惜最終仍以2：4敗下陣來，苦吞預賽第一敗。中華隊昨戰推出亞運奇兵林佾葳上陣，面對捷克最終用96球投完7局，搭配富邦悍將劉承佑、台鋼雄鷹吳柏萱與台電黃柏叡聯手敲出3轟，終場5：2擊敗捷克，順利拿下本屆賽事首勝。本場面對地主尼加拉瓜，中華隊推出國體大側投王牌王翾祈，但開局就投出保送，隨後發生失誤加上連續3支安打，幫助尼加拉瓜攻下3分，中華隊直接換投，由國體大王牌雷皓博上場，成功化解危機。中華隊第3局展開攻勢，1出局後2025年中職首輪新秀連線，中信兄弟蔡琞傑、富邦悍將劉承佑都敲出安打上壘，隨後鄭俊瑋、黃柏叡也都敲出安打，中華隊攻下首分，可惜後續宋柏翰出現雙殺打，中華隊該局只攻下1分。中華隊雖然開局就丟3分，但雷皓博上場後壓制全場，雖然控球仍相當狂野，但靠著超過96英里火球連發，壓制尼加拉瓜打線，用82球投出5.2局無失分、4保送、4三振。中華隊攻勢於六局下展開，由味全龍吳承皓敲出安打，2出局後靠隊友掩護站上二壘，由就讀日本神奈川大學的鐘懷逸敲出安打，送回中華隊第2分，後續蔡琞傑再補上安打，可惜打擊率高達6成67的劉承佑打出飛球出局。七局上，尼加拉瓜靠長打、失誤再攻下第4分，中華隊最終反攻機會，雖然首棒遭到三振，但1出局後黃柏叡敲出中外野三壘安打，此時又輪到台鋼雄鷹年輕強打宋柏翰，從2好0壞一路纏鬥到保送，後續吳承皓再保送上壘，中華隊1出局滿壘，中信兄弟黃鈞麟敲出界外飛球出局，2出局輪到台鋼雄鷹捕手吳柏萱滾地球出局，比賽結束。中華隊輸給尼加拉瓜後，預賽戰績1勝1敗，11月9日台灣時間凌晨4點30分交手巴拿馬，成為關鍵一戰。