LINE推出的「快閃掃貨節」將於明（9）日結束，共有29款人氣貼圖、表情貼下殺1.3折，包含卡娜赫拉、好想兔、LINE FRIENDS等，原價約85元，現在透過LINE STORE網頁購買只要9元，買斷後能永久使用。想掃貨前先比價一下，同一款貼圖透過LINE STORE網頁與手機App購買，價格可能不同，網頁版只要9元，App內則需15代幣，換算約10.5元。《NOWNEWS今日新聞》整理活動期限、購買價差、代幣限制及5大必買的熱門貼圖推薦。
LINE貼圖9元快閃掃貨節！29款貼圖下殺1.3折
LINE推出限時6天的「快閃掃貨節」，精選26款官方貼圖及3款表情貼參與優惠，原價每款120代幣、約85元，活動期間降至15代幣，若透過LINE STORE網頁購買，每款只要9元，相當於約1.3折，即使29款全掃貨只要261元。優惠期限到11月9日晚間11時59分，購買後沒有使用期限可以永久使用。
LINE貼圖網頁版、App版同一款貼圖價差1.5元
想趁優惠入手貼圖，購買管道也有差別，雖然官方主打每款只要9元，但在LINE STORE網頁與LINE App內的貼圖小舖，付款方式並不相同。以人氣第一名的「溫暖問候 卡娜赫拉的Piske和Usagi」為例，透過LINE STORE網頁購買只需9元，若在手機LINE App內購買，則需要15枚代幣。
依照LINE官方每50代幣售價35元換算，每枚代幣約0.7元，15代幣相當於10.5元，同一款貼圖在App內購買，換算成本比網頁版貴1.5元，用戶也能透手機瀏覽器開啟LINE STORE網頁購買，會比較省錢。
LINE代幣換手機恐無法轉移
除了價格差異，LINE代幣還有幾項限制要留意，LINE官方說明，代幣只能在LINE App內購買及使用，無法拿到LINE STORE網頁版結帳，一般付費購買的代幣沒有使用期限，但額外贈送的免費代幣，有效期限為取得後180天。此外，LINE代幣餘額無法在iOS與Android不同作業系統之間轉移。
例如原本使用iPhone，之後換成Android手機，即使完成LINE帳號轉移，剩餘代幣也無法帶到新系統使用。不過，先前購買的貼圖仍可重新下載。若平常不常購買貼圖，或近期打算更換不同作業系統的手機，建議不要為了優惠一次儲值太多代幣。
LINE貼圖29款9元優惠5大熱門款一次看
溫暖問候 卡娜赫拉的Piske和Usagi：由粉紅兔兔與P助擔任主角，搭配各種溫暖問候的表情和動作，適合家人、朋友及工作場合日常使用。
好想兔-不太正經：延續好想兔搞怪、無厘頭的特色，搭配浮誇表情及有聲動態效果，適合與好友聊天、互相吐槽。
LINE FRIENDS搞笑貼圖：由部長和詹姆士饅頭人等角色展現誇張動作及搞笑反應，適合喜歡幽默風格、想讓聊天更有趣的用戶。
變種吉娃娃 你叫誰醜狗新年貼圖：以醜萌、厭世又無厘頭的吉娃娃為主角，充滿搞怪表情，適合朋友間開玩笑、吐槽及日常互動。
伸縮自如的雞與鴨 一起來運動：以雞與鴨的誇張動作呈現各種運動情境，搭配逗趣的動態效果，喜歡幽默、活潑貼圖的用戶可以收藏。
LINE貼圖「快閃掃貨節」將於11月9日晚間11時59分結束，有興趣的民眾可前往LINE STORE官方9元貼圖優惠專區，趁最後一天選購。結帳前建議先確認價格與付款方式，尤其沒有代幣的用戶，透過網頁購買會便宜一點。
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LINE推出限時6天的「快閃掃貨節」，精選26款官方貼圖及3款表情貼參與優惠，原價每款120代幣、約85元，活動期間降至15代幣，若透過LINE STORE網頁購買，每款只要9元，相當於約1.3折，即使29款全掃貨只要261元。優惠期限到11月9日晚間11時59分，購買後沒有使用期限可以永久使用。
想趁優惠入手貼圖，購買管道也有差別，雖然官方主打每款只要9元，但在LINE STORE網頁與LINE App內的貼圖小舖，付款方式並不相同。以人氣第一名的「溫暖問候 卡娜赫拉的Piske和Usagi」為例，透過LINE STORE網頁購買只需9元，若在手機LINE App內購買，則需要15枚代幣。
依照LINE官方每50代幣售價35元換算，每枚代幣約0.7元，15代幣相當於10.5元，同一款貼圖在App內購買，換算成本比網頁版貴1.5元，用戶也能透手機瀏覽器開啟LINE STORE網頁購買，會比較省錢。
LINE代幣換手機恐無法轉移
除了價格差異，LINE代幣還有幾項限制要留意，LINE官方說明，代幣只能在LINE App內購買及使用，無法拿到LINE STORE網頁版結帳，一般付費購買的代幣沒有使用期限，但額外贈送的免費代幣，有效期限為取得後180天。此外，LINE代幣餘額無法在iOS與Android不同作業系統之間轉移。
例如原本使用iPhone，之後換成Android手機，即使完成LINE帳號轉移，剩餘代幣也無法帶到新系統使用。不過，先前購買的貼圖仍可重新下載。若平常不常購買貼圖，或近期打算更換不同作業系統的手機，建議不要為了優惠一次儲值太多代幣。
LINE貼圖29款9元優惠5大熱門款一次看
溫暖問候 卡娜赫拉的Piske和Usagi：由粉紅兔兔與P助擔任主角，搭配各種溫暖問候的表情和動作，適合家人、朋友及工作場合日常使用。
好想兔-不太正經：延續好想兔搞怪、無厘頭的特色，搭配浮誇表情及有聲動態效果，適合與好友聊天、互相吐槽。
LINE FRIENDS搞笑貼圖：由部長和詹姆士饅頭人等角色展現誇張動作及搞笑反應，適合喜歡幽默風格、想讓聊天更有趣的用戶。
變種吉娃娃 你叫誰醜狗新年貼圖：以醜萌、厭世又無厘頭的吉娃娃為主角，充滿搞怪表情，適合朋友間開玩笑、吐槽及日常互動。
伸縮自如的雞與鴨 一起來運動：以雞與鴨的誇張動作呈現各種運動情境，搭配逗趣的動態效果，喜歡幽默、活潑貼圖的用戶可以收藏。
LINE貼圖「快閃掃貨節」將於11月9日晚間11時59分結束，有興趣的民眾可前往LINE STORE官方9元貼圖優惠專區，趁最後一天選購。結帳前建議先確認價格與付款方式，尤其沒有代幣的用戶，透過網頁購買會便宜一點。