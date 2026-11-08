我是廣告 請繼續往下閱讀

日本傳奇搖滾樂團GLAY確定來台開唱！主唱TERU昨（7）日在大阪城展演廳舉行的《GLAY ARENA TOUR 2026-2027 “EXOFIRE”》巡演首場演出中，驚喜宣布將於2027年3月6日、7日在台北流行音樂中心連唱兩天，這也是GLAY睽違9年再度來台舉辦專場演唱會。TERU不只興奮向台下歌迷宣布「我們要去台北了！」還邀請日本粉絲一起飛來台灣，笑喊：「這應該可以成為大家旅遊的理由吧！」甚至特地請朋友幫忙翻譯，親自用中文寫下給台灣歌迷的訊息，直呼已經迫不及待想吃台灣美食。GLAY於11月7日在大阪展開全新巡演，這次帶著10月21日推出的第18張原創專輯《等待旅行的理由》出發，預計走訪日本11個地點、舉辦22場演出。首場演唱會除了帶來新專輯歌曲，也穿插多首經典作品，TERU感謝歌迷多年來的支持，感動表示：「沒想到出道這麼多年，大家還是如此支持我們，能讓大阪城展演廳坐滿歌迷。」也請大家繼續期待GLAY接下來的活動。演唱會進入安可橋段時，TERU突然向全場宣布：「今天要來宣布一件事！」接著提到這幾年受到疫情影響，已經很久沒有到海外開唱，隨即公開2027年3月6日、7日將前進台北的好消息，也回憶過去曾受邀參加五月天主辦的「超犀利趴」，自己更去過台灣不少地方，因此這次不只要帶著團員來開唱，還想邀請日本歌迷一起到台灣旅行，開心大喊：「「這應該可以成為大家旅遊的理由吧！我們一起去台北吧！」除了在演唱會上親口報喜，TERU還特別用中文發文跟台灣粉絲喊話，透露距離上次參加「超犀利趴」已經過了2年，專場演唱會更是整整相隔9年，為了傳達終於能再來台灣的喜悅，特地請朋友幫忙翻譯成中文，他也不忘展現對台灣美食的熱愛，興奮表示：「我真的太喜歡台灣的美食了，現在就已經迫不及待了！我們台北流行音樂中心見！」GLAY上一次來台舉辦專場演唱會，是2018年3月的《GLAY ARENA TOUR 2018 “SPRINGDELICS” in TAIPEI》，這次日本巡演預計於2027年2月21日在橫濱體育館畫下句點，接著3月6日、7日就會來到台北流行音樂中心，至於台灣場的票價、售票時間等資訊，仍有待主辦單位華貴娛樂後續公布。