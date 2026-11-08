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選戰倒數20天，國民黨新竹縣副縣長陳見賢昨公開喊話，支持民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，而新竹縣黨部則稱「藍白是兄弟不是敵人」不會黨紀處分。民眾黨創黨主席柯文哲今（8）日則直言，國民黨每天變來變去都不一樣，在台北市一下子禁止一下子開放，坦白說「話都他們講，我們都是被動的」。柯文哲說，正直誠信是他一貫的政治理念，黃國昌非常強調說到做到，民眾黨比較像以經營企業的態度經營政黨，講誠信條約，民眾黨一定是按照有跟人家協議去做，民眾黨事先也宣布新竹縣不在今年藍白協議範圍內，也希望不要外溢。柯文哲直言，國民黨要怎麼做他們也是霧裡看花，每天變來變去都不一樣，國民黨的事情不便評論、干預。至於柯文哲母親何瑞英昨天出席民眾黨竹縣議員林碩彥活動，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩也到場互動一事，柯文哲說，昨天有致電詢問，媽媽說也不知道是被人帶過去，人家叫她去就去，她坐在那邊人家要靠過來也不知道怎麼一回事，反正就聊天。柯文哲說，他媽媽80多歲了，不要給他太多政治符號，就是人家邀請她就坐在那，人家要過來跟她講話，總不可能說不講話。