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▲品田牧場還送寶可夢氣球。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

王品寶可夢周邊賣爆！排隊2小時也要吃

▲12mini快煮小火鍋有寶可夢提袋、陪吃手機架。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

石二鍋店員求饒：鍋子好難刷！寶可夢聯名發威

▲王品集團三大品牌聯名寶可夢，石二鍋周邊好多最受歡迎。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

隱藏周邊也開搶！內行玩家掃貨「冰箱磁鐵燈箱」

寶可夢周邊商品大受歡迎！王品集團旗下石二鍋、12mini快煮小火鍋、品田牧場，聯名皮卡丘、伊布等主角太可愛，掀起訓練家們排隊2小時也要吃爆，Threads上爆紅狂曬各種戰利品，釣出石二鍋店員求饒「看到就有陰影，燒焦的鍋子有夠難刷」，粉絲開心卻苦了服務人員。內行玩家一天就累積完集點卡，掃貨「冰箱磁鐵燈箱」隱藏周邊方法推薦。王品集團最新活動風靡寶可夢迷，石二鍋、12mini快煮小火鍋、品田牧場三大品牌都聯名寶可夢，讓人吶喊「聯名也太犯規了吧」，從主題餐點、到周邊商品都瘋搶。不少讀者回報，知道消息第一時間衝去吃石二鍋，沒想到大排隊超過2小時，寶可夢熱門程度真的沒在開玩笑。最多人想要「石二鍋」寶可夢醬料小碟、飲料杯套、餐具組，12mini快煮小火鍋則有提袋、陪吃手機架，品田牧場還免費送氣球。《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台，寶可夢訓練家們狂曬各種戰利品在Threads上爆紅。有粉絲表示，下班就衝石二鍋，排隊兩個小時好險有吃到，人人都成為寶可夢大師。還有網友說「排了2個小時，碗賣完了」好傷心。轟動程度更是釣出石二鍋店員也忍不住上網抱怨，「不要再推薦寶可夢聯名石二鍋了，看到就有陰影，一堆燒焦的鍋子」，紛紛求饒「鍋子有夠難刷」。原來石二鍋限定的「芋頭牛奶鍋」、「金沙南瓜鍋」，都屬於湯底比較濃稠的類型，沒有常攪動、很容易稠到沉澱黏在鍋底，建議粉絲們煮鍋幫忙勤勞翻動。王品集團活動期間同步推出「美食三重奏」集章活動，於品田牧場與石二鍋內用單筆消費任一主題餐點、於12mini快煮小火鍋完成指定消費任務，即可分別獲得該品牌印章1枚。內行玩家笑說，原本只是「探個寶可夢主題店，結果突然變成集章半日遊」，首先建議大家若是跟家人、朋友一起吃，提醒結帳前問清楚，可能要每鍋分開結帳才拿得到各自的集點卡。她分享自己先到品田牧場內用、再去外帶12Mini小火鍋，並透露「厚臉皮在店裡煮熟石二鍋請店員幫我打包」，快速完成所有集章，順利兌換最想要的寶可夢燈箱。