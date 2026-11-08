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2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）熱身賽G2今（8）日持續在新莊球場進行，由中華隊交手中信兄弟，此役中華隊前2棒排出兄弟「雙箭頭」張仁瑋、張士綸。總教練高志綱指出，希望延續兩人在例行賽的使用方式，若能繳出好表現，對國家隊會是很棒的幫助。兄弟總教練平野惠一看到子弟兵扛前2棒，直言非常開心，「雖然身處敵隊，不過我還是以一個爸爸的心態來看他們。」中華隊今日與兄弟展開熱身賽G2，打線上做出變動，兄弟「雙箭頭」張仁瑋、張士綸扛前2棒，中心打線由郭天信、王念好、林吳晉瑋扛下，後段棒次則是馬傑森、張皓崴、張翔以及林佳緯。中華隊總教練高志綱表示，此役主要是測試打線，透過比賽更換守備位置，去測試選手的適應性。此役最大焦點，莫過於兄弟「雙箭頭」扛國家隊前2棒，高志綱指出，「試著用他們例行賽在母隊的使用習慣來操作看看，看能不能把那種感覺帶來國家隊，有好表現的話，對國家隊來說會是很大的幫助。」高志綱表示，張士綸、張仁瑋都是很努力的選手，「看得出來他們在球場上的付出很投入，他們今年有這樣的表現，我覺得是實至名歸啦。」高志綱曾在冬季聯盟帶過「雙張」，直言兩人今年能在球場發光發熱，是選手應得的，「期待他們可以保持這樣的心態面對比賽，未來的生涯也持續成長，變成值得讓人家學習的榜樣，但對統一獅不要打太好。」兄弟總教練平野惠一今日親自帶隊出賽，看到張仁瑋、張士綸打前2棒，他坦言相當開心，「剛剛他們有過來打招呼，老實說看到他們今天打第一、二棒真的蠻高興的。雖然身處敵隊，不過我還是以一個爸爸的心態來看他們。」平野坦言，亞冠賽是張仁瑋、張士綸第一次打國際賽事，「這是非常重要的經驗，希望他們能把所有的東西都學習起來。」第一棒：張仁瑋第二棒：張士綸第三棒：郭天信第四棒：王念好第五棒：林吳晉瑋第六棒：馬傑森第七棒：張皓崴第八棒：張翔第九棒：林佳緯