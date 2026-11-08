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針對網路出現「TVBS直播爆醜聞：部長節目現場失控發飆」相關文章，捏造討論AI投資平台。經濟部今（8）日出面澄清，這是詐騙，請大眾不要轉傳、不要輕信，並提醒民眾，政府不會透過網路新聞或社群平台推薦股票或教投資，也不會邀民眾加入投資群組。經濟部今日在臉書發布貼文，出現假冒某電視台宣稱經濟部長龔明鑫和某人為買股票吵架的文章，強調這是詐騙，政府不會透過網路新聞或社群平台推薦股票或教投資，也不會邀民眾加入投資群組。如果民眾看到來路不明的投資訊息，尤其是假借政府官員、新聞媒體名義推薦投資的內容，務必提高警覺，不要點擊不明連結，不輕易提供個資，也不要隨意匯款投資。經濟部說，新聞台也已發布澄清聲明，提到近期接獲民眾反映，網路上出現以標題「TVBS直播爆醜聞：部長節目現場失控發飆」的假冒新聞報導，內容偽稱出自少康戰情室節目，並捏造經濟部長龔明鑫、主持人趙少康及來賓謝震武於節目中討論名為「晟盈源」的AI投資平台，宣稱只需投入新台幣6500元，就可獲得每月高額收益，誘導民眾註冊帳號及投入資金。經查證，此報導內容與相關對話皆為不實捏造，並非實際播出的節目內容，不肖人士刻意冒用節目與公眾人物名義，偽造新聞畫面與報導內容，藉此包裝假投資平台，企圖騙取民眾個人資料及金錢。經濟部呼籲，民眾應提醒親友小心詐騙，如果有疑慮就撥打165反詐騙專線查證，不要讓詐騙集團有機可乘。