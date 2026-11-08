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選戰倒數20天，被稱為「港湖最危險新人」的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安昨成立競選總部，台北市長蔣萬安親手為他披上競選肩帶，更懇託鄉親，一定要支持陳冠安，要讓優秀的年輕人進入台北市議會；港湖立委李彥秀則說，陳冠安已經走破4雙步鞋、也曬的非常黑，但新人需要大家多一點幫忙，拜託多拉拔新人，才能讓國民黨五席全壘打。陳冠安昨成立南港競選總部，蔣萬安親手為他披上競選肩帶，超過500位港湖鄉親擠滿仁福里活動中心一同為「台北市長5號蔣萬安、港湖議員3號陳冠安」加油。蔣萬安表示，這段期間看到陳冠安自己背著文宣，跟著垃圾車走入市場、深入基層，傾聽民意「這樣的年輕人非常不簡單」，呼籲港湖的鄉親，一定要支持陳冠安，要讓優秀的年輕人進入台北市議會，成為萬安最堅實的後盾，一起為市民打拚。他高喊「好的政策要安可，好的建設要安可，台北的進步要安可」，拜託鄉親在最後20天幫萬安和冠安拉票、催票、顧票。國民黨中評委主席團主席連勝文說，年初冠安來拜訪自己的時候，整個人圓圓的，但今天一看，肚子都消下去了，一年瘦的比他五年還多，看得出來這個年輕人非常努力，因為他每一個里、每一場活動、每一個市民的需求，他都全力以赴，相信讓這樣優秀的年輕人進入市議會，一定可以讓港湖更好。立委牛煦庭指出，今天一定要來推薦自己的好兄弟陳冠安，兩人年齡相仿，在他看來，年輕有理想又優秀的冠安早就該自己選舉了，但因為他是太優秀的幕僚，所以他的老闆們都不想放人，直到這次才有機會出來。牛煦庭表示，冠安開口能講、提筆能寫，還有最棒的行動力，是國民黨最優秀不可或缺的人才，但冠安現在的選情非常危險，所以自己一定要從桃園趕來支持他，拜託大家，一定要守住國民黨台北市最重要的這一席，珍惜好人才，讓最有歷練的陳冠安進入議會為民喉舌，當萬安市長的左右護法。高雄市前新聞局長王淺秋笑稱，從陳冠安的幕僚資歷來看，他也是另類的扶龍王，每一位他輔佐的政治領袖都踏上政治巔峰，他是優秀的幕僚，但國民黨非常需要年輕人的戰力和行動力，比如當沈伯洋在造謠時，陳冠安就直接去北檢告發，來遏止民進黨抹黑的歪風，有勇氣、不怕難又聰明的他一定會是蔣萬安最大的戰力。立委李彥秀表示，陳冠安是南港國宅在地子弟，今天在這裡舉辦競總成立大會，就是要告訴大家，要從自己的家鄉南港出發來為所有港湖鄉親服務。冠安非常努力，已經走破4雙步鞋、也曬的非常黑，自己在他身上看到李彥秀服務地方的潛力，但新人需要大家多一點幫忙，拜託港湖鄉親要多拉拔新人，才能讓國民黨五席全壘打。