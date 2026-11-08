我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Band Nah難忘台灣啤酒，希望還有機會來台開唱。（圖／ULC Presents有料創藝）

韓國音樂展演「KOREA SPOTLIGHT」今年二度登台，11月6日在Legacy Taipei舉辦《KOREA SPOTLIGHT X MUSE ON in TAIPEI》，邀請韓國獨立樂團Band Nah、五人R&B嘻哈團體0WAVE首度來台開唱，台灣饒舌歌手Gummy B則擔任特別嘉賓。兩組韓團除了分享首次來台演出的心情，也聊起歌曲背後的創作故事，其中0WAVE的代表作〈with me〉在韓國竟被封為「海王神曲」，讓成員聽了相當傻眼，因為這首歌明明是在描述男生對愛情的忠誠，沒想到竟被誤會成渣男情歌！2022年出道的0WAVE由隊長VIN、MODS、wooseojun、Aiboy及yukon組成，全員參與詞曲創作與音樂製作，融合R&B、靈魂樂與嘻哈，演出足跡更拓展歐洲與東南亞，代表作〈with me〉突破百萬觀看，被韓國歌迷笑稱是「海王神曲」，但成員驚訝表示過去從未聽過這個稱號，雖然歌曲充滿曖昧調情氛圍，真正描述的卻是男主角努力向心愛女孩證明忠誠，形成有趣反差。首次來台的他們更感動表示，每次公布演出消息都收到台灣粉絲私訊敲碗，終於實現登台心願，也特別準備多首最新專輯作品，期待用現場能量回應歌迷。以清新吉他旋律與療癒曲風受到喜愛的Band Nah，曾參與《柔美的細胞小將》等韓劇原聲帶製作，透露當初是製作公司聽過作品後主動邀約，歌曲隨戲劇傳播海外，讓從未看過現場演出的國際觀眾也開始認識他們，更期待未來再次為金高銀主演的戲劇製作OST。雖然首次來台開唱，但成員去年就曾與朋友來台旅遊，對台灣美食留下美好回憶，尤其念念不忘啤酒，笑稱這次最想再喝一次，也期待台灣歌迷跟著音樂一起唱歌、跳動。繼今年與薛詒丹合作〈出口 Way Out〉後，台灣饒舌歌手Gummy B更點名欣賞韓國製作人Code Kunst，笑喊：「如果哪天我真的飛黃騰達了，也希望有機會能和他合作。」談到Band Nah與0WAVE，他大讚兩團風格不同卻同樣清新舒服，自稱「火鍋人」的他更力推台灣火鍋，指定豆腐、鴨血搭配冰水。