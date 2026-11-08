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國安基金啟動護盤 5千億銀彈上膛

破解國安基金護盤10大迷思！進場止血穩信心 非幫忙解套

國安基金進場就是底部？這2次進場股照樣跌

台股上周五（11/6）盤中崩跌超過3700點，創下盤中史上最大跌點，失守38000點大關，即便跌幅最後收斂至1873點，還是失守4萬點大關，周跌5510點，跌幅達12.2%，收在39701點，也讓國安基金明（9）日啟動護盤。不過，投資達人「股海老牛」覺得這次國安基金進場真的很早，不管背後原因如何，他在臉書粉專也發文提醒，投資人對國安基金護盤常見10大迷思。國安基金全名是「國家金融安定基金」，由政府在2000年成立，主要為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安全，目前可運用資金新台幣5000億元，其中2000億元以國庫持有的公民營事業股票例如台積電、中華電等為擔保向金融機構借款，另3000億元來自郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金及公務人員退休撫卹基金等可供投資的資金。很多投資人會覺得國安基金是來救你的，但股海老牛表示，國安基金是來穩定市場信心，負責止血，不負責幫你解套。而且國安基金前8次累計賺了661億元，第9次淨賺99億，報酬率約81%，至於國安基金都買什麼，常見為權值股，第9次只買8檔，但只救科技股嗎？台積電是主力沒錯，但富邦金及台塑也在名單裡。至於國安基金護盤是5000億元一次全砸嗎？股海老牛指出，2020年疫情那次，國安基金只用了7.56億元。對於市場擔心5000億元不夠用？其實國安基金只是「點火」，通常也不會買滿。有些投資人可能覺得國安基金進場就是台股底部？股海老牛也破解，其實2000年、2008年進場後，台股照樣續跌。對於投資人覺得跟單國安基金就好，股海老牛說，國安基金持股明細不會立刻公布，要等護盤結束後。也有人擔心國安基金退場後，股市是不是就崩了？股海老牛也破解，國安基金第9次退場後釋股的那一季，台股反而漲了4890點，至於國安基金是不是很會選股？股海老牛認為，國安基金真正厲害的不是選股，是敢在大家恐慌時買，而且抱得住。