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國民黨主席鄭麗文今（8）日參加彰化縣議長、議員候選人謝典霖競選總部成立茶會。對於謝典霖遭到司法打壓，鄭麗文表示，這兩年檢調羈押過於浮濫，一押就長達兩個月「真的太長了」，她已與國民黨智庫及黨團溝通討論，必須要全面進行司法制度根本的改革，才不會讓檢調動不動就押人取供。更說美國選舉前檢調不會採取任何強制動作，避免干預選舉。鄭麗文首先表示，謝典霖今天無法親自出席競總成立，但看到這麼多鄉親站出來表達對謝典霖的支持，她特別代表謝典霖向大家深深一鞠躬表達感謝。對於謝典霖遭羈押，鄭麗文指出，這情況是台灣民主選舉幾十年來第一次，根據美國的規定，選前期間檢調不會採取任何強制的動作，以免干擾選舉。美國期中選舉剛結束，在這段期間司法高度自制，不要說搜索辦案，尤其是羈押，牽涉到人身自由，非不得已也要符合嚴格標準才會啟動。鄭麗文表示，這兩年羈押過於浮濫，一押就長達兩個月，與日本、韓國等亞洲鄰近國情相同的國家來比，「我們的羈押期間真的太長、太長了」，因此，她已經不斷的與智庫開會、與黨團溝通，「必須要全面的進行司法的改革、制度根本的改革，才不會讓我們的檢調動不動就押人取供」。鄭麗文強調，如果押完了之後無罪，選舉已經結束，說什麼都沒用了，呼籲司法檢調人員，「不要忘記法律人的初衷，不要忘記司法有如皇后的貞操，不要忘記法律人應該獨立超然於所有的黨派意識形態之上」！她進一步指出，今天司法的公信力已經備受質疑，選舉最後三周倒數計時階段，「人在做、天在看」，半年前選舉根本還沒開始，所謂涉案的候選人，當時國民黨都還沒提名，「這是什麼標準、什麼理由」！鄭麗文接著表示，今天這種情況不是只有彰化，而是全台灣都有，「所以今年的選舉特別冷颼颼，寒蟬效應全台發酵，民調都不準，為什麼？因為受訪率奇低，所有的民調公司苦不堪言，接電話都沒人要答」，尤其國民黨藍軍的表態率明顯大幅降低，大家怕被做記號、怕被國家機器對付。「選舉不能選成這樣，今天我們不能沉默、不能視而不見」。鄭麗文感謝大家充滿正義感，多年來支持國民黨，現在是最關鍵的時刻，拜託每個人勇敢站出來，1128守護公理正義，幫謝典霖渡過難關，讓台灣的民主能夠繼續發光發熱。她強調，近期彰化田中舉辦馬拉松，馬拉松賽一開始贏不是贏，最後誰先衝過終點才是贏，就看誰最有耐力，可以經得起各種的考驗。對於彰化縣長選舉，鄭麗文表示，過程中面對種種困難與挑戰，謝衣鳯也受到委屈。她強調，彰化不能讓新潮流贏，一定要守住彰化，最後三周拜託大家用選票守護家園、1128謝典霖一票、魏平政一票，縣長2號魏平政、議員3號謝典霖，也讓國民黨村里長、代表都全壘打。