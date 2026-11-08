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金州勇士隊今（8）日於主場大通中心經歷延長苦戰，以126：119險勝奧蘭多魔術隊豪取7連勝。在開季遭遇0勝3負的絕境後，勇士隨即拉出一波摧枯拉朽的7連勝反彈，根據美國體育數據媒體《SleeperHoops》統計，勇士正式成為自1950-51賽季波士頓塞爾提克隊以來、NBA長達76年歷史上首支在開季吞下0勝3負後緊接著斬獲7連勝的球隊。而締造這項歷史偉業的最大功臣，正是38歲依舊主宰賽場的傳奇射手柯瑞（Stephen Curry），此役他狂轟41分6籃板6助攻，不僅生涯第16度在35歲後砍下超過40分超越「詹皇」詹姆斯（LeBron James）獨居歷史第一，更在多項神級紀錄上全面登頂。在勇士連勝期間，除了對戰洛杉磯快艇一戰輪休，柯瑞6場比賽得到203分，狀態極佳。勇士今年開季狀況並不好，一度吞下3連敗，不過從擊敗丹佛金塊開始，他們慢慢找到狀態，柯瑞連續砍下高分，帶領球隊拉出7連勝高潮，陸續擊敗灰狼、湖人、快艇、太陽、熱火和魔術，也成為繼1950-51賽季波士頓塞爾提克隊以來，首支能夠開季3連敗後拿下7連勝的球隊。在38歲的年齡對照上，柯瑞目前賽季場均繳出31.5分、3.8籃板、4.7助攻，投籃命中率48.6%、三分命中率高達44.8%，且場均僅出賽29.8分鐘；對比38歲時期的詹姆斯（場均出賽35.5分鐘，攻下28.9分、8.3籃板、6.8助攻、三分命中率32.1%），柯瑞在極度壓縮的上場時間內展現出更驚人的得分爆發力與外線產能。本賽季至今，柯瑞累計僅出戰236分鐘便狂轟250分，得分產能甚至超越了出賽總分鐘數。在近5場比賽中，柯瑞分別砍下44分、31分、34分、29分以及今日的41分，5戰平均狂轟35.8分。賽後談到自己在38歲高齡仍能維持極限競技狀態、持續在NBA賽場上搏命奔馳的動力時，柯瑞動容地表示：「只要我的身體保持健康，身邊還有這些熱情支持的球迷以及我的隊友們，我就會為這座球場傾盡自己的一切。」柯瑞全場出戰35分45秒，以19投13中、三分球10投5中、罰球10罰全中的高效率狂砍41分、6籃板、6助攻。這場表現讓柯瑞再次改寫由自己保持的聯盟歷史紀錄，成為NBA史上砍下單場「40分、5籃板、5助攻」最年長的控球後衛。除了刷新最年長控衛紀錄，數據統計更顯示，這是柯瑞職業生涯在35歲之後第16度轟下單場40+得分，正式超越詹姆斯（15次），獨居NBA歷史第一人；同時，這也是柯瑞生涯第21度以至少85%真實命中率（TS%）攻下超過40分，領先第2名的湯普森Klay Thompson）足足有12次。